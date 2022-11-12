Лондонская биржа металлов отказалась запрещать продукцию РФ

Биржа LME после опроса своих членов заявила, что не будет давать этическую оценку поставкам российских металлов.

Лондонская биржа металлов (LME) отказалась вводить запреты на поставки российской продукции. В заключении, опубликованном в пятницу, 11 ноября, по итогам опросов своих членов, LME сообщила, что не намерена исключать из своей системы промышленные металлы из РФ либо вводить ограничения в их отношении на своих складах.

LME заявила, что не в состоянии давать этическую оценку поставкам из РФ

Руководство биржи заявило, что не хочет давать этическую оценку для всего рынка в связи с российским вторжением в Украину. В документе отмечается, что участники рынка сочли возможные ограничения на поставки российских металлов на LME слишком сложными для реализации.

LME начала опрос своих членов по теме поставок российского металла в начале октября. За прекращение российских поставок на LME выступила крупнейшая в Европе медеплавильная компания Aurubis NDA.

Российские металлы не подпадают под санкции ЕС. По данным статистической компании Trade Data Monitor, в 2021 году Россия поставила в ЕС около 292 тысячи тонн меди, что составляет почти треть всего импорта меди Евросоюзом. Как отмечает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, европейские компании в настоящее время переключаются на поставки металлов из других стран.

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