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Россия является крупным поставщиком металла в ЕвропуФото: picture-alliance/dpa/P. Pleul
ПолитикаРоссия

Лондонская биржа металлов отказалась запрещать продукцию РФ

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Биржа LME после опроса своих членов заявила, что не будет давать этическую оценку поставкам российских металлов.

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Лондонская биржа металлов (LME) отказалась вводить запреты на поставки российской продукции. В заключении, опубликованном в пятницу, 11 ноября, по итогам опросов своих членов, LME сообщила, что не намерена исключать из своей системы промышленные металлы из РФ либо вводить ограничения в их отношении на своих складах.

LME заявила, что не в состоянии давать этическую оценку поставкам из РФ

Руководство биржи заявило, что не хочет давать этическую оценку для всего рынка в связи с российским вторжением в Украину. В документе отмечается, что участники рынка сочли возможные ограничения на поставки российских металлов на LME слишком сложными для реализации.

LME начала опрос своих членов по теме поставок российского металла в начале октября. За прекращение российских поставок на LME выступила крупнейшая в Европе медеплавильная компания Aurubis NDA.

Российские металлы не подпадают под санкции ЕС. По данным статистической компании Trade Data Monitor, в 2021 году Россия поставила в ЕС около 292 тысячи тонн меди, что составляет почти треть всего импорта меди Евросоюзом. Как отмечает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, европейские компании в настоящее время переключаются на поставки металлов из других стран.

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