Комментарий: Нефтянку Кремль к рукам прибрал, на очереди - металлургия?

Когда российской власти нужны деньги, например, на парламентские выборы или на поддержку Лукашенко, она просто определяет, у кого они есть. А изъятие - дело техники, констатирует Иван Преображенский.
Металлурги должны отдать в бюджет в том или ином виде 100 млрд рублей, полученных за счет высоких цен на продукцию, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Бизнесмены считают, что и так начали платить заметно больше налогов. Но шансов уклониться от правительственного "оброка" у них почти нет.
Коронакризис привел не к снижению, а росту доходов большинства российских миллиардеров. В особенности это коснулось "королей" металлургии. Среди лидеров российского списка богатейших людей, который составляет журнал Forbes, их немало. В этом списке они впервые занимают и все призовые места.
И рядовые российские избиратели, заметно обедневшие за последний год, если им рассказать об этом (Forbes они вряд ли читают) наверняка согласятся с Андреем Белоусовым и поддержат правительство. Деньги надо изымать и направлять в социальную сферу, например, повышать пенсии или выплаты родителям с детьми, скажут они.
Миллиардеры, впрочем, пока сопротивляются, уверяя, например, что налоги, которые они платят в бюджет, в 2021 году ожидают быть почти вдвое выше, чем в 2020-м. Чего, мол, вам от нас еще надо?
Металлурги поделились этой информацией, опередив интервью первого вице-премьера. Этого можно было ожидать: в непубличном пространстве спор о том, сколько может правительство "срубить" с бизнеса идет еще с позапрошлого года, когда тот же Белоусов для исполнения "майских указов" Путина (не слишком, кстати, успешно) требовал от металлургов и производителей удобрений более 500 млрд рублей.
В этот раз, однако, платить очевидно придется. Даже Кремль уже заявил, что президент в курсе "сверхдоходов" металлургических компаний, а спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал в течение недели разработать соответствующую законодательную базу.
В этом споре не хочется вставать ни на ту, ни на другую сторону. Репутация у российского бизнеса так себе, социально ответственным его не назовешь. Но и изъятые деньги вряд ли пойдут на укрепление российского бюджета.
Конечно, какая-то часть этой суммы нужна Кремлю для выполнения предвыборных обещаний в преддверии думских выборов. Это могут быть и социальные выплаты. Ведь обещал же Путин по 10 тыс. семьям с детьми на подготовку к школе и другие меры по их поддержке, на что денег в бюджете, разумеется, заложено не было.
Но есть у Кремля и совсем другие расходы. Белоусов озвучил свои претензии, скорее всего, не случайно сразу после встречи Путина с Лукашенко, на которой президент России обещал союзнику второй транш кредита - 500 млн долларов. Даже с пустыми закромами Кремль считает необходимым поддерживать своего союзника. И крупный российский бизнес должен, наконец, понять, что такая политика проводится за его счет.
Ограничится ли все изъятием сверхдоходов? Прямых аналогий, конечно, проводить не следует, но в начале 2000-х годов примерно так, как сейчас с металлургами, дело обстояло с нефтяниками. Власти повышали их "социальную ответственность" и требовали денег в помощь бюджету. А потом было дело ЮКОСа.
Теперь большая часть российского нефтегаза - в отличие от металлургической отрасли - находится в госсобственности. Что-то выкупили, как Сибнефть, что-то отобрали, как ЮКОС. Причем, атака на металлургическую отрасль идет на фоне предупреждений таких известных российских экспертов-политологов, как Григорий Голосов. Он убежден в неизбежности нового передела собственности, который будет, по его прогнозу, куда жестче, чем при раннем Путине.
Российское правительство откровенно демонстрирует, что чужих капиталов для него не бывает. Если бюджет сверстан с большим дефицитом, как сейчас, то власть не будет полагаться на одну только дорожающую нефть, она легко найдет другие источники пополнения бюджета.
Эту позицию весьма откровенно выразил Андрей Белоусов в интервью "РБК ТВ", в котором он, собственно, и заявил о намерении изъять у металлургов 100 млрд рублей: "Я говорил некоторым из них: "Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять (эти деньги) - такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник - вот!"
По словам вице-премьера, "ценник" в 100 млрд он взял не с потолка, а подсчитал перерасход бюджета на оборонзаказ и инфраструктуру из-за подорожания металлов. Однако цифра уж слишком ровная, чтобы быть точной. Лично мне такие заявления представителей власти стилистически напоминают, пожалуй, "лихие девяностые", когда рэкетиры "ставили на счетчик" владельца какого-нибудь ларька "на глазок".
Вот и правительство России ведет себя "по понятиям", а законы пишутся под финансовые потребности. Это значит, что никаких гарантий сохранности капиталов и инвестиций в России не существует.
Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский
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