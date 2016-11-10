 В России состояние миллиардеров превысило треть ВВП страны | Новости из Германии о России | DW | 15.05.2021

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Россия

В России состояние миллиардеров превысило треть ВВП страны

Состояние российских миллиардеров достигло 35 процентов ВВП страны. Это самая высокая концентрация богатства в мире относительно размера ВВП, отмечает The Financial Times.

Состояние Алексея Мордашова составляет 1,7% ВВП России

Состояние Алексея Мордашова составляет 1,7% ВВП России

В России состояние миллиардеров превышает 35% от внутреннего валового продукта (ВВП) страны. Это самая высокая концентрация богатства в мире относительно размера ВВП, сообщила в пятницу, 14 мая, лондонская газета The Financial Times со ссылкой на аналитика американской консалтинговой компании Morgan Stanley Ручира Шарму, составившего рейтинг на основе данных из списка миллиардеров Forbes.

Второе место в списке вслед за Россией занимает Швеция - состояние шведских миллиардеров составляет 30% от ВВП страны. Замывает тройку Индия, где на долю миллиардеров приходится 20% ВВП.

"Хорошие" и "плохие" миллиардеры

В рейтинге все миллиардеры разбиты на три группы - "наследственные", "хорошие" и "плохие". Первые получили богатство от родственников, вторые заработали состояние в технологических отраслях, а последние - в неэкологичных или "потенциально коррупционных" секторах экономики. Россия оказалась на втором месте в списке стран, чьи миллиардеры получают доходы от "плохих" отраслей (почти 60%). Первое место по данному показателю занимает Мексика.

Самое большое состояние по отношению к национальному ВВП имеют испанец Амансио Ортега ($77 млрд), основавший компанию Inditex, и мексиканец Карлос Слим ($63 млрд), владеющий холдингом Grupo Carso - по 5,3% от ВВП.

Председатель совета директоров российской компании "Норникель" Алексей Мордашов обладает состоянием в 29 млрд долларов, что составляет 1,7% ВВП России.

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    Автор: Ефим Шуман


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