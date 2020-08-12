Германия спасает туроператора TUI и тем самым инвестиции семьи Мордашова

Правительство Германии продолжает поддерживать отрасли, наиболее сильно пострадавшие от пандемии COVID-19, и почти удваивает государственную помощь лидеру немецкого и мирового туристического рынка - туроператору TUI Group. Эта новость имеет прямое отношение к России. Во-первых, компания активно работает в РФ, во-вторых, ее крупнейшим акционером является российский предприниматель Алексей Мордашов.

Государственный банк KfW выдает два кредита

О серьезности финансовых проблем, с которыми вполне успешно развивавшийся до 2020 года туристический концерн столкнулся в результате глобальных карантинных мер, закрытия границ и длительных локдаунов на своих ключевых европейских рынках, красноречиво говорит следующая цифра: в минувшем квартале, с апреля по июнь, выручка TUI по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 98%. Туристический бизнес, по сути дела, остановился.

У TUI Group - 150 самолетов. Все они во время локдауна оставались на земле

Это следует из опубликованного 13 августа в штаб-квартире концерна в Ганновере квартального отчета. А накануне там же было объявлено, что немецкий государственный банк KfW второй раз за пять месяцев предоставляет TUI ликвидные средства. Первый кредит в размере 1,8 млрд евро туроператор получил еще в начале апреля в рамках государственной программы экстренной помощи бизнесу. Теперь концерну дают в долг дополнительно 1,05 млрд евро.

Возможна частичная национализация туроператора

Кроме того, TUI выпустит шестилетние конвертируемые облигации, которые за 150 млн евро приобретет созданный в Германии в марте специально для борьбы с последствиями пандемии государственный Фонд стабилизации экономики (Wirtschaftsstabilisierungsfonds, WSF). Этот особый вид ценных бумаг дает держателю право при определенных условиях обменять их на голосующие акции компании-эмитента.

Выездной туризм начал постепенно возрождаться в Германии лишь после 15 июня

Иными словами, правительство ФРГ получит возможность при необходимости стать совладельцем туроператора, и такая "частичная национализация" будет означать для концерна дополнительную защиту от банкротства. Доля государства в его капитале могла бы составить до 9%.

Так что TUI получит теперь от немецкого государства в общей сложности 1,2 млрд евро. В результате имеющиеся в распоряжении концерна денежные средства вырастут до 2,4 млрд евро, и этой суммы, согласно пресс-релизу концерна, должно хватить, чтобы не только успешно пройти зиму, когда происходит обычное в туристической отрасли сезонное снижение доходов, но и справиться с "дальнейшими более длительными ограничениями на поездки и другими отрицательными явлениями в связи с COVID-19".

Сохранение рабочих мест и интересы миллионов туристов

Короче говоря, руководство TUI уверено, что угрозы платежеспособности концерна, и тем самым его существованию, даже при неблагоприятном развитии пандемии больше нет. Это - в целом очень хорошая новость для 70 тысяч его сотрудников по всему миру, в том числе и для тех, кто трудится в ее дочерней фирме "TUI Россия". Правда, немецкий туроператор уже объявил, что примерно 8 тысяч рабочих мест сохранить все же не удастся, причем сокращения пройдут в основном в его зарубежных подразделениях.

Круизный бизнес TUI очень сильно пострадал от пандемии коронавируса

Собственно, правительство ФРГ именно для того и предоставляет частной компании средства налогоплательщиков, чтобы обеспечить сохранение максимального числа рабочих мест в стране, причем не только в самом концерне. Ведь Германия - крупнейший в Европе рынок выездного туризма, а TUI - системообразующая компания.

От ее успешной работы в той или иной мере зависят многочисленные другие предприятия, начиная от турагентств, продающих ее туры, до аэропортов и морских портов, обслуживающих ее самолеты и круизные лайнеры. К тому же бесперебойно работающие туроператоры, обеспечивающие отправку и надежное возвращение своих клиентов, нужны десяткам миллионов немецких отпускников, интересы которых правительство ФРГ тоже учитывает.

Алексей Мордашов и "Севергрупп" - стратегические партнеры TUI Group

В то же время от спасения TUI выигрывают и акционеры концерна. Крупнейший среди них - российский предприниматель, владелец металлургической компании "Северсталь", генеральный директор "Севергрупп" Алексей Мордашов. 24,95% акций TUI принадлежат зарегистрированной на Кипре компании Unifirm Limited, а она, как сказано на сайте немецкого концерна, "косвенно контролируется семьей Мордашова".

Российский миллиардер в рамках диверсификации своего бизнеса еще в 2008 начал скупать акции TUI с целью стать стратегическим инвестором европейской туристической компании. Год спустя была создана фирма "TUI Россия", ее основными акционерами стали TUI Group и "Севергрупп".

Алексей Мордашов в беседе с немецкими предпринимателями в Мюнхене в начале 2020 года

Сегодня Алексей Мордашов вместе со своим советником по "Севергрупп" Владимиром Лукиным входит в наблюдательный совет TUI Group. В немецких акционерных обществах этот орган утверждает все ключевые кадровые и инвестиционные решения, но не занимается оперативным управлением бизнесом.

С начала пандемии коронавируса курс акций TUI на Франкфуртской бирже упал с уровня примерно в 11 евро до нынешних менее 4 евро. Так что принадлежащий Алексею Мордашову пакет существенно снизился в цене. К тому же российский инвестор довольно долго не будет получать дивиденды из Германии, поскольку еще при выдаче первого кредита правительство ФРГ поставило условие: распределять прибыль между собственниками концерн сможет только после полного погашения займа, а теперь уже - двух займов госбанка KfW.

Однако финансовая помощь правительства ФРГ концерну TUI обеспечила Алексею Мордашову и его семье главное: сохранность их долгосрочных инвестиций в Германии и шанс на будущие доходы от этих стратегических капиталовложений по мере возрождения туристического бизнеса в Европе.

Смотрите также:

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Цирк остался, артисты уехали Легендарный Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства после трех месяцев простоя в связи с пандемией коронавируса. Знаменитый цирк объявил о сокращении 3480 из 5000 своих сотрудников. Cirque du Soleil, базирующийся в канадском Монреале, назвал причиной таких шагов "огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19".

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Под крылом, но без защиты О массовых сокращениях предупредил и европейский авиакосмический концерн Airbus. Он намерен сократить около 15 тысяч рабочих мест в связи с падением спроса в результате пандемии коронавируса. Работу может потерять каждый шестой сотрудник секции транспортных самолетов - самой важной и крупной в Airbus. Только в Германии должны быть сокращены 5100 рабочих мест.

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Вопрос повис в воздухе Крупнейший авиаперевозчик в Германии Lufthansa попал в турбулентную зону из-за коронавируса. Авиаконцерн был исключен из фондового индекса Dax, в котором числился 32 года. Компания получит девять млрд евро в виде прямой финансовой помощи и госгарантий по кредиту, но под угрозой - 26 тысяч рабочих мест. "В случае аварийной ситуации мы спасаем вас, а кто спасет нас?" - спрашивает стюардесса.

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Под одним небом Британский авиаперевозчик British Airways планирует сократить 12 тысяч сотрудников из 42 тысяч. Его французский конкурент Air France в связи с пандемией сокращает более 7500 сотрудников. Британский авиаперевозчик Easy Jet исходит из долгосрочного падения спроса. Концерн планирует сократить численность сотрудников на 30 процентов: работу могут потерять до 4500 человек.

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Тише едешь, дальше будешь И хотя автоконцерны пока не озвучивали страшных сценариев, мировой рынок сбыта автомобилей может сократиться на 18 процентов в 2020 году. Немецкий эксперт по автомобильной отрасли Фердинанд Дуденхеффер уже сделал свой неутешительный прогноз: под угрозой - примерно 100 тысяч рабочих мест в Германии. Автомобильная отрасль является здесь работодателем для 800 тысяч человек.

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Тяжелое оборудование Немецкий концерн MTU Aero Engines AG планирует сократить численность сотрудников на 15 процентов. На производителя авиационных двигателей из Мюнхена работают 10 тысяч человек по всему миру. Под угрозой сокращений оказались до 1500 мест. В 2019 году MTU Aero Engines AG вошел в топ-лигу биржевого индекса DAX.

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Мода отменяется? Сидение дома, запрет на массовые мероприятия отбили у многих охоту обзаводиться обновками. Спад потребительской активности ощутила торговля. Концерн Galeria Karstadt Kaufhof допускает закрытие сразу около 80 из 170 своих универмагов, ассортимент которых в значительной мере составляет одежда. Более 5000 сотрудников из 28 000 могут потерять работу. На фото - протесты в Ганновере.

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Все отдыхают Один из крупнейших в мире туристических концернов TUI из-за пандемии коронавирусной инфекции объявил о сокращении 8000 рабочих мест. В руководстве компании, уже получившей финансовую помощь от государства, заявили, что эти меры являются вынужденными, чтобы сохранить представительства концерна в мире. Концерн рассчитывает добиться уменьшения административных издержек на 30 процентов. Автор: Марина Борисова

