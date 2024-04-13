США и Великобритания запретили импорт металлов из России

Под запрет подпали алюминий, медь и никель российского происхождения. Между тем импорт российских металлов остается одной из основных статей в торговле между РФ и Евросоюзом.

Великобритания вслед за США ввела эмбарго на импорт российского алюминия, меди и никеля. Торговля этими металлами будет запрещена на биржах в Чикаго и Лондоне, следует из заявлений на сайтах министерства финансов США и британского правительства, опубликованных в пятницу, 12 апреля. В Минфине США уточнили, что ограничения не касаются металлов, которые были добыты до вступления запрета в силу.

Россия производит около 6% мирового никеля, 5% алюминия и 4% меди. На складах Лондонской биржи металлов (LME) по состоянию на конец марта 2024 года на российский алюминий приходилось 96% запасов, на никель - 62%, а на медь - 36%, отмечает агентство Bloomberg. По оценкам британского правительства, объем доходов РФ от экспорта металлов с полномасштабного вторжения РФ в Украину сократился с 25 до 15 млрд долларов. Принятые меры призваны уменьшить эту сумму.

Евросоюз не спешит вводить санкции на металлы из РФ

Между тем импорт металлов из РФ остается одной из основных статей в торговле между Россией и Евросоюзом. По данным на конец 2023 года, ввоз российских металлов в ЕС с начала войны в Украине составил 13,7 млрд евро. Среди крупнейших покупателей российских металлов - немецкая GGP Metal Powder (медь на 66 млн долларов с начала вторжения), французский производитель оружия Safran (титан на 25 млн долларов) и нидерландская логистическая фирма C. Steinweg (различные металлы на 100 млн долларов).

Ранее многие эксперты высказывали мнение, что запрет на торговлю российскими металлами будет включен в один из следующих пакетов санкций ЕС.