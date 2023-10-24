ЕС продолжает импорт металлов из России, несмотря на санкции

Европейские компании продолжают платить миллиарды горнодобывающим компаниям, близким к Кремлю. С марта 2022 года импорт металлов из РФ в ЕС составил 13,7 млрд евро, выяснили журналисты Investigate Europe.

Несмотря на многочисленные пакеты санкций, введенные Евросоюзом против России из-за ее войны против Украины, для торговли критически важным сырьем по-прежнему действуют исключения, и европейские компании продолжают платить миллиарды евро близким к Кремлю горнодобывающим предприятиям, сообщил журналистский расследовательский портал Investigate Europe в материале, опубликованном во вторник, 24 октября.

Со времени российского вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года страны ЕС приняли уже 11 санкционных пакетов против РФ, включив в черный список такое сырье, как нефть, уголь, сталь и лес. Но минералы, которые считаются в ЕС критически важными, - всего 34 наименования - по-прежнему свободно поставляются из России в Европу в огромных количествах, что обеспечивает критически важными денежными ресурсами российские госпредприятия и компании, принадлежащие олигархам, отмечают журналисты.

Как выяснило Investigate Europe, с марта прошлого года объем импорта металлов из России в ЕС составил 13,7 млрд евро. Только с января по июль текущего года европейские компании импортировали российские металлы более чем на 3,7 млрд евро, в том числе никель - на 1,2 млрд евро. По данным European Policy Centre, до 90 процентов некоторых видов никеля, используемых в Европе, поступает от российских поставщиков, близких к Кремлю.

Выгодный бизнес

Как установили журналисты, крупнейший производитель титана "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", принадлежащая "Ростеху", с февраля 2022-го по июль 2023 года с помощью посредников в ФРГ и Великобритании продала в ЕС титана не менее чем на 308 млн долларов.

Среди крупнейших клиентов "Корпорации ВСМПО-АВИСМА" - аэрокосмический концерн Airbus, который с марта 2022 года по март 2023 года импортировал из России титан минимум на 22,8 млн долларов - в четыре раза больше, чем за предыдущий период, сообщает Investigate Europe.

Еще один крупный поставщик металлов в Европу - "Норникель", принадлежащий олигарху Владимиру Потанину. С марта 2022 года по июль 2023 года эта компания с помощью финских и швейцарских посредников экспортировала в ЕС никеля и меди на 7,6 млрд долларов.

Крупным поставщиком металлов числится и "Русал", принадлежащий Олегу Дерипаске. Со времени начала войны в Украине эта компания ввезла в Евросоюз алюминия на 2,6 млрд долларов.

Клиенты российских компаний

Среди крупнейших покупателей российских металлов - германская GGP Metal Powder (медь на 66 млн долларов с начала вторжения), французский производитель оружия Safran (титан на 25 млн долларов) греческая Elval Halcor (алюминий на 13 млн долларов) и нидерландская логистическая фирма C. Steinweg (различные металлы на 100 млн долларов).

В мае нынешнего года Великобритания ввела эмбарго на поставки металлов из России, включая алюминий, никель и медь. Власти в Лондоне также ввели санкции против российских производителей металлов.

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