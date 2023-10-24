Власти США намерены конфисковать яхту олигарха Керимова

Американские власти потребовали конфискации суперъяхты Amadea, которое находится, как утверждается, в собственности находящегося под санкциями российского олигарха-миллиардера Сулеймана Керимова. Об этом говорится в пресс-релизе министерства юстиции США , опубликованном в понедельник, 23 октября.

Иск о гражданской конфискации 106-метрового судна класса люкс, стоимость которого оценивается в более 300 миллионов долларов, на основании уклонения от санкций и отмывания денег олигархом был подан в тот же день в Южном округе Нью-Йорка. "Соединенные Штаты подали иск после тщательной работы по сбору доказательств, свидетельствующих о явной заинтересованности Сулеймана Керимова в яхте Amadea и неоднократном неправомерном использовании финансовой системы США для содержания яхты в его интересах", - указано в тексте иска.

Министерство юстиции США утверждает, что Керимов приобрел судно Amadea в 2021 году, а затем нарушил санкции, перечислив более 1 млн долларов через американские финансовые учреждения.

Яхта была арестована весной 2022 года

Власти независимого государства Фиджи арестовали моторную яхту Amadea на основании американского ордера в мае 2022 года, когда Вашингтон усилил санкции против лиц, близких к президенту РФ Путину, чтобы заставить Кремль прекратить войну против Украины.

Поданный в понедельник иск положил начало потенциально длительному судебному процессу. В его ходе США будут добиваться права собственности на Amadea, которая в настоящий момент пришвартована в Сан-Диего. Затем ее, вероятно, выставят на аукцион, а вырученные средства предполагается передать Украине.

Олигарх сдаваться не намерен

Адвокаты владельца суперъяхты, компании Millemarin Investments, заявили в прошлом году в суде Фиджи, что Amadea принадлежит не Керимову, а бывшему главе компании "Роснефть" Эдуарду Худайнатову, российскому олигарху, не попавшему под санкции. Имя Худайнатова при этом даже не названо в иске американского Минюста. В понедельник, 23 октября, Худайнатов подал иск к США в федеральный суд Сан-Диего с требованием освободить яхту, согласно копии иска, предоставленной его адвокатом Адамом Фордом. "Яхта Amadea была захвачена по ложным обвинениям, продиктованным политическими мотивами", - заявил Форд.

По мнению американских прокуроров, сделка по передаче прав собственности на судно Amadea от Millemarin к вновь зарегистрированной компании Errigan Marine, совершенная 14 сентября 2021 года, была направлена на то, чтобы создать видимость того, что владельцем судна является Евгений Кочман - президент попавшего под санкции яхтенного брокера Imperial Yachts. Прокуроры утверждают, что на самом деле Кочман был лишь "подставным владельцем".

По данным журнала Forbes, состояние Керимова и его семьи составляет 10,7 млрд долларов. Большую часть своего состояния он приобрел благодаря доле в российской золотодобывающей компании "Полюс". В 2014 и 2018 годах Министерство финансов США вводило против Керимова санкции в связи с действиями РФ в Сирии и в Украине. Эти санкции запретили олигарху иметь доступ к американской финансовой системе. В отношении компании "Полюс" санкции были введены в мае 2023 года.

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