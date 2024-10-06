Трамп выступил в месте, где на него было совершено покушение

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в субботу, 5 октября, выступил на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания. Место проведения мероприятия знаменательно тем, что именно там в июле на Трампа было совершено покушение.

По данным агентства dpa, политику удалось собрать на своем мероприятии "тысячи людей". СМИ оценивают количество пришедших на встречу с республиканцем избирателей как "намного больше", чем их было на митинге Трампа 13 июля, когда по политику открыл огонь 20-летний Томас Мэтью Крукс. Трамп был ранен в ухо, а стрелок был убит ответным огнем сотрудников Секретной службы США.

Во время вновь организованного мероприятия трибуну Трампа окружало защитное стекло, чего не было на митинге в июле. Республиканец при этом начал свою речь с отсылки к прошлой встрече. "Как я уже говорил," - заявил он в начале выступления, указав на табло с данными по иммиграции. В июле именно в этот момент речи политика раздались выстрелы.

В своей речи Трамп несколько раз упомянул июльское покушение, заявив, что эти события сделали его сторонников "сильнее, горже, сплоченнее, решительнее и ближе к победе, чем когда-либо прежде". По словам политика, стрелок не попал в него "по провидению судьбы и милости божией". При этом выстрелом Крукса был убит один из посетителей июльского митинга Трампа - политик почтил мужчину минутой молчания.

Илон Маск призвал голосовать за Трампа

Приглашенным гостем на встрече Трампа с избирателями в Батлере стал американский миллиардер Илон Маск. Поднявшись на сцену, он призвал избирателей голосовать за Трампа, "чтобы сохранить демократию в Америке".

Гендиректор автоконцерна Tesla и владелец соцсети X известен своими консервативными взглядами и, по данным СМИ, может жертвовать до 45 млн долларов в месяц на кампанию кандидата от республиканцев, поэтому его призыв вряд ли можно назвать сюрпризом. Трамп отвечает бизнесмену взаимностью - ранее он заявил, что при его президентстве Маск мог бы занять должность министра финансов США.

На сцене в Батлере Маск больше внимания уделил критике оппонентов Трампа - не упоминая их имен, но, вероятно, имея в виду кандидатку от демократов Камалу Харрис. "Другая сторона хочет отнять у вас свободу слова. Они хотят отнять у вас право на ношение оружия," - заявил Маск, добавив, что право голоса у американцев тоже хотят отнять.

"Если они (республиканцы - прим.ред.) не победят, это будут последние выборы. Таков мой прогноз," - заявил бизнесмен.

Кандидат в вице-президенты от Трампа не стал однозначным победителем на дебатах

Несколькими днями ранее в эфире телеканала CBS News состоялись теледебаты между двумя кандидатами в вице-президенты США - демократом Тимом Уолзом и республиканцем Джеймсом Дэвидом Вэнсом. В ходе дебатов обсуждались, в частности, политика в отношении Ирана, права женщин на аборт, миграция и глобальное потепление.

Хотя дебаты кандидатов в вице-президенты редко имеют определяющее значение для выборов в США, избиратели обращают внимание и на высказывания возможных будущих "вторых лиц" государства. Однако однозначного лидера на этой встрече выявлено не было - и Уолз, и Вэнс нашли возможность упрекнуть партии оппонента в ряде спорных политических вопросов.

При этом сам Трамп отказывается от повторных дебатов с Камалой Харрис. Во время первой встречи кандидатов в президенты за стойками для дебатов Трамп, по мнению многих аналитиков, выступил не лучшим образом. Одним из известных "проколов" республиканца стало сомнительное утверждение о том, что мигранты в Спринфилде едят домашних животных, которое опроверг даже модератор дебатов.