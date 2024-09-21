Харрис согласилась на новые дебаты с Трампом

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис приняла приглашение телеканала CNN на новые дебаты со своим оппонентом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщил предвыборный штаб Харрис. CNN предложил провести новую теледуэль 23 октября.

Дональд Трамп ответил на приглашение отказом. "Проблема очередных дебатов в том, что уже слишком поздно, голосование уже началось", - заявил республиканец на митинге в Северной Каролине, указав на то, что досрочное голосование уже проводится в трех штатах. На прошлой неделе Трамп такжеотказался от проведения новых дебатов со своей соперницей. "Третьих дебатов (первые прошли с Байденом, вторые - с Харрис. - Ред.) не будет!" - написал он заглавными буквами на своей платформе Truth Social.

Первые дебаты Харрис и Трампа прошли 10 сентября в прямом эфире телеканала ABC. Их смотрело более 67 млн человек. Проведенные после теледуэли опросы показали, что Харрис выиграла ее с небольшим преимуществом. Того же мнения придерживаются многие эксперты. 27 июня состоялись теледебаты Трампа и президента Джо Байдена, которые, по оценкам зрителей и экспертов, оказались для Байдена провальными. Несколько недель спустя глава Белого дома заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США, и предложил в качестве своей замены вице-президента Камалу Харрис.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.