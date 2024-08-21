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Трамп впервые после покушения выступил на открытом воздухе

Ася Миллер
22 августа 2024 г.

Вокруг трибуны, с которой произносил речь экс-президент США Дональд Трамп, было установлено пуленепробиваемое стекло.

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Выступление Дональда Трампа за пуленепробиваемым стеклом на предвыборном митинге в Северной Каролине 21 августа 2024 года
Дональд Трамп на митинге в Северной Каролине 21 августа 2024 годаФото: Jonathan Drake/REUTERS

Бывший президент США и участвующий в борьбе за высший государственный пост кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в среду, 21 августа, провел первый после покушения предвыборный митинг на открытом воздухе в городе Эшборо в штате Северная Каролина. Со дня покушения все его публичные выступления проходили только в помещении.

Вокруг трибуны, за которой выступал Трамп, было установлено пуленепробиваемое стекло. Посреди речи экс-президента одной из участниц митинга стало плохо из-за жары, после чего Дональд Трамп со сцены попросил оказать женщине медицинскую помощь, вышел из-за защитного стекла и обнял сторонницу под аплодисменты толпы.

В рамках речи в Северной Каролине Трамп вновь обрушился с критикой на свою соперницу от демократов, вице-президента США Камалу Харрис, назвав ее "самой радикальной фигурой левого толка", когда-либо баллотировавшейся на пост президента США. "Если товарищ Камала победит в ноябре, Третья мировая война практически неизбежна", - цитирует Дональда Трампа агентство AFP.

Покушение на Дональда Трампа

Экс-президент США был ранен 13 июля на предвыборном митинге в Батлере в штате Пенсильвания. Огонь по политику открыл 20-летний мужчина. Пуля попала в верхнюю часть уха Трампа.

В результате стрельбы погиб 50-летний посетитель митинга, еще два человека были ранены. Нападавший был застрелен сотрудниками служб безопасности. Многие мировые лидеры, в том числе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), осудили покушение и выразили соболезнования.

Очередные выборы президента США пройдут 5 ноября.

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