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Трамп провел первый предвыборный митинг после покушения

Павел Мыльников
21 июля 2024 г.

Экс-президент США на митинге в Гранд-Рапидс высмеял Демократическую партию и прокомментировал покушение. На сцене выступил и республиканец Вэнс, объявленный Трампом кандидатом в вице-президенты.

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Бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Гранд-Рапидс
Дональд Трамп на митинге в Гранд-РапидсФото: Carlos Osorio/AP Photo/picture alliance

Бывший президент США Дональд Трамп, вновь участвующий в борьбе за высший государственный пост, провел первый предвыборный митинг после покушения. "На прошлой неделе я схлопотал пулю за демократию", - заявил политик перед несколькими тысячами зрителей в субботу, 20 июля, в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган.

Представитель Республиканской партии, который двумя днями ранее стал официальным кандидатом на пост президента от этой политической силы, высмеял своих конкурентов в лице Демократической партии и назвал ее "врагом демократии". "Они даже понятия не имеют, что у них за кандидат", - заявил Трамп, имея в виду действующего главу государства Джозефа Байдена. В последние недели среди демократов растут призывы к Байдену прекратить предвыборную кампанию из-за преклонного возраста и возможных проблем со здоровьем.

Помимо Трампа, на митинге выступил сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. Ранее экс-глава Белого дома объявил Вэнса кандидатом в вице-президенты страны. В свою очередь Байден назвал сенатора "клоном Трампа".

Покушение на Дональда Трампа

Экс-президент США был ранен 13 июля на предвыборном митинге в Батлере в штате Пенсильвания. Огонь по политику открыл 20-летний мужчина. Пуля попала в верхнюю часть уха Трампа.

В результате стрельбы погиб 50-летний посетитель митинга, еще два человека были ранены. Нападавший был застрелен сотрудниками служб безопасности. Многие мировые лидеры, в том числе президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), осудили покушение и выразили соболезнования.

Очередные выборы президента США пройдут 5 ноября. Действующий глава государства Байден уже заявил, что продолжит борьбу, несмотря на призывы соратников.

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