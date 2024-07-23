Глава Секретной службы США ушла в отставку

Кимберли Читл взяла на себя ответственность за неспособность предупредить покушение на Дональда Трампа, назвав это "самым серьезным оперативным провалом".

Директор Секретной службы США Кимберли Читл подала заявление об отставке на фоне расследования обстоятельств покушения на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщает во вторник, 23 июля, телеканал CNN со ссылкой на источники.

Накануне в Палате представителей США состоялись слушания по вопросу нарушения режима безопасности во время мероприятия, на котором было совершено покушение на Трампа. Как пишут СМИ, Читл взяла на себя ответственность за то, что атаку на экс-президента не удалось предупредить, и назвала произошедшее "самым серьезным оперативным провалом" Секретной службы за десятилетия.

Несмотря на эту самокритику, сразу несколько членов комитета по надзору Палаты представителей из числа республиканцев и демократов потребовали ее отставки.

Покушение на Дональда Трампа

Экс-президент США был ранен 13 июля на предвыборном митинге в Батлере в штате Пенсильвания. Пуля попала в верхнюю часть уха Дональда Трампа. Бывший глава государства был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. Позже Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил спецслужбы за быструю реакцию. "Самое главное, я хочу выразить свои соболезнования семье человека, который был убит на митинге, а также семье другого человека, который был тяжело ранен", - написал он.

В результате стрельбы погиб 50-летний посетитель митинга, еще два человека были ранены. Нападение совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс, сообщил представитель ФБР. Он был застрелен сотрудниками служб безопасности.