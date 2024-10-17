Трамп обвинил Зеленского, что тот допустил начало войны

Кандидат в президенты США Трамп дал интервью популярному ютуберу Патрику Бет-Дэвиду, в котором обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что тот допустил начало войны в Украине, хотя агрессором была Россия.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что тот допустил начало войны в Украине, - хотя агрессором была Россия. Экс-глава Белого дома дал интервью популярному ютуберу Патрику Бет-Дэвиду. Подкаст вышел в четверг, 17 октября. В ходе беседы Трамп заявил, что Зеленский "не должен был допустить начала войны".

Бывший президент США назвал украинского лидера "одним из величайших продавцов, которых я когда-либо видел", и восхитился тем, сколько помощи Украина получила от Соединенных Штатов.

"Кто еще за всю историю получал такие деньги?" - задал он риторический вопрос. "Такого никогда не было. И это не значит, что я не хочу помогать ему, потому что я очень сочувствую этим людям (украинцам. - Ред.). Но он не должен был допустить начала этой войны. Эта война - проигрышная", - cчитает Трамп.

Трамп утверждал, что Байден спровоцировал войну

Как уточнила газета The Washington Post, республиканец также раскритиковал президента Джо Байдена за его действия применительно к конфликту, утверждая, что тот "спровоцировал эту войну".

В конце сентября Трамп встретился с украинским президентом в своем небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке - впервые с 2019 года. Экс-президент США, стоя рядом с Зеленским, сказал, что для него "большая честь" встретиться с ним и что у них "очень хорошие отношения". Затем он добавил, что у него также "очень хорошие отношения" с президентом России Владимиром Путиным.

С начала войны в феврале 2022 года администрация Байдена предоставила Киеву военную помощь на более чем 50 млрд долларов, напомнило агентство dpa. Эта сумма, однако - существенно меньше той, которую ошибочно назвал в подкасте Трамп, утверждавший, что после каждого визита Зеленского тому выделяют по 100 млрд долларов.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп мог семь раз общаться с Владимиром Путиным за последние четыре года и как минимум один раз с начала 2024 года. Об этом говорилось в новой книге Боба Вудворда "Война". Издание вышло 15 октября.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на них он прекратит войну в Украине.