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Журналист Вудворд: Трамп тайно поддерживал связь с Путиным

Жан Рофе
9 октября 2024 г.

В новой книге Боба Вудворда "Война" говорится, что Дональд Трамп мог семь раз общаться с Владимиром Путиным за последние четыре года и как минимум один раз с начала 2024 года.

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Дональд Трамп и Владимир Путин (фото из архива)
Дональд Трамп и Владимир Путин (фото из архива)Фото: Leonhard Foeger/REUTERS

Бывший президент США и нынешний кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп тайно созванивался с российским лидером Владимиром Путиным после завершения президентского срока. Об этом говорится в новой книге американского журналиста и редактора The Washington Post Боба Вудворда "Война", выдержки из которой приводит издание во вторник, 8 октября.

По данным Вудворда, один из таких контактов мог состояться в начале 2024 года, когда Трамп велел своему помощнику покинуть его офис в резиденции Мар-а-Лаго, чтобы провести телефонный разговор с Путиным. В книге не раскрывается, что обсуждали Трамп и Путин. При этом один из сотрудников предвыборного штаба Трампа ставит под сомнение вероятный контакт. Однако другой источник, близкий к Трампу, заявил Вудворду, что бывший президент мог провести семь разговоров с Путиным с тех пор, как покинул Белый дом в 2021 году.

Американские тесты на COVID-19

Вудворд также утверждает, что в 2020 году в начале пандемии коронавируса Трамп тайно отправил Путину дефицитные в то время устройства для тестирования на COVID-19 для личного пользования. В телефонном разговоре с Трампом Путин якобы попросил не сообщать публично информацию о переданных устройствах, потому что люди "разозлятся" на экс-президента США. Трамп сказал, что ему все равно, если кто-то узнает, но в итоге согласился никому не говорить.

Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чун назвал ложью все, что написал Вудворд в своей книге, которая выйдет 15 октября. "Ни одна из выдуманных историй Боба Вудворда не является правдой", - говорится в заявлении Чуна.

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