Эксперт: Трибунал для Путина зависит от итогов выборов в США

В ноябре в США пройдут выборы президента. О том, как смена администрации повлияет на перспективы создания спецтрибунала по преступлению агрессии России в Украине, в интервью DW рассказал Дэвид Крейн.

Дэвид Крейн - главный прокурор-учредитель Специального суда ООН по Сьерра-Леоне и один из самых авторитетных международных экспертов по военным преступлениям. Он возглавляет рабочую группу высокого уровня, которая помогает Совету Европы и коалиции стран (Основной группе) в создании спецтрибунала по преступлению агрессии России в Украине.

В состав группы также входят бывший глава Минюста Канады Ирвин Котлер, экс-заместитель генсека ООН Ханс Корелл, первый посол США по особым поручениям, связанным с военными преступлениями, Дэвид Шеффер и бывший главный прокурор Международных уголовных трибуналов ООН по бывшей Югославии и Руанде Ричард Голдстоун.

В сентябре 2022 года Крейн был внесен российскими властями в "стоп-лист". В интервью DW он рассказал, как продвигается создание спецтрибунала и как предстоящая смена администрации в США может отразиться на дипломатическом процессе.

DW: Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в июне приняла резолюцию, в которой призвала как можно скорее начать консультации по проекту соглашения между Советом Европы и правительством Украины о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. На какой стадии эти консультации?

Дэвид Крейн общается с журналистами в Берне (фото из архива) Фото: Engeler/epa/Keystone/picture-alliance

Дэвид Крейн: Стороны обсуждают и рассматривают различные аспекты ужесточения санкций, разработку более обширного плана, который действительно заставит Российскую Федерацию сомневаться в целесообразности продолжения агрессии против Украины. Ведутся дискуссии, конкретная работа. Эта резолюция - очень предметная. В ней содержатся четкие рекомендации, как двигаться вперед и продолжать санкционную политику.

- Вы имеете в виду финансовые рычаги: международный компенсационный механизм и использование замороженных российских госактивов для восстановления Украины?

- Есть несколько практических моментов, связанных с политическим и финансовым аспектами, с попыткой послать четкий сигнал Российской Федерации, что Европа не собирается пускать ситуацию на самотек. Хотя российский президент Владимир Путин все еще надеется, что время и отвлекающие факторы постепенно заставят Европу отойти от поддержки Украины. На самом деле, это его единственная стратегическая надежда - что Европа потеряет интерес к помощи Украине в политическом, экономическом и военном планах.

- Члены Основной группы по созданию спецтрибунала 28 июня встречались в Румынии, где обсуждали проект статута суда. Этот статут - устав - призван детально регламентировать создание, состав, временную и предметную юрисдикцию трибунала. Есть ли подвижки?

- На столе переговоров - три предложения. Во-первых, есть группа стран, которая выступает за создание трибунала по агрессии РФ - на базе Украины с использованием украинского законодательства и при международной поддержке.

Во-вторых, спецтрибунал может быть сформирован по линии Генассамблеи ООН. Мы начали выступать в поддержку этого механизма в сентябре 2022 года и предложили семь шагов для имплементации устава с последующим обвинительным заключением в адрес Путина, а также высшего военного и политического руководства РФ. Этот вариант все еще не снят с рассмотрения.

В-третьих, существует компромиссное предложение. Оно предполагает, что группа государств-членов соберется по линии Совета Европы. В некотором роде это можно сравнить с Международным военным трибуналом 1945 года в Нюрнберге. У нас есть юридические прецеденты.

На данном этапе Основная группа и Совет Европы в тесном сотрудничестве с Киевом пытаются разработать надежный, поддерживаемый международным сообществом механизм правосудия, который позволит привлечь к ответственности Путина и ряд высокопоставленных руководителей РФ.

Следующая встреча Основной группы пройдет в Вене, я полагаю, 17 сентября. Ее участники ведут совместную работу и используют наш проект устава в качестве краеугольного камня для дальнейших решений. Основные аспекты статута продолжают обсуждаться.

- Чего удалось добиться с июня?

- Дискуссии продолжаются. Речь идет о выработке политического компромисса. Проект, который мы представили весной, все еще обсуждается в качестве альтернативы спецтрибуналу по линии Генассамблеи и украинскому суду с опорой на национальное законодательство. У группы при Совете Европы есть ясное намерение привлечь Путина к ответственности за преступление агрессии.

"От исхода выборов в США будет зависеть успех в создании спецтрибунала"

- В ноябре в США состоятся выборы президента. Впереди - смена администрации. Как это отразится на правовом и дипломатическом процессе?

- Мы уже более двух лет не устаем повторять, что 5 ноября - ключевая дата для всего мира. От исхода выборов в США будет зависеть, окажется ли новый инструмент правосудия успешным или нет. Можно ожидать, что администрация во главе с Дональдом Трампом - в случае его победы - будет гораздо менее благосклонна к тому, чтобы призвать Владимира Путина к ответу за то, что он сделал не только против Украины, но и против стабильности во всем мире.

- У кандидата от Демпартии США Камалы Харрис есть правовой бэкграунд: она работала генпрокурором Калифорнии. Какова вероятность, что в случае занятия поста президента она будет активно продавливать повестку со спецтрибуналом?

- Не могу говорить за вице-президента Харрис. Но давайте посмотрим на ситуацию в макроперспективе. Если демократическая администрация останется у власти, думаю, Владимир Путин поймет, что у него нет никакого решения, чтобы одержать хоть какую-то победу, и это заставит его колебаться и, может быть, даже рассмотреть возможность каких-то дискуссий.

Победа Харрис на выборах послужит мощным сигналом для Путина, что все кончено, потому что США, - а, значит, и Европа, - не откажутся от поддержки Украины, и пути к победе у России просто не будет.

Если же Трамп будет переизбран президентом, это станет сигналом, что у Путина - правильный расчет. Он будет продолжать действовать очень агрессивно. Мира не будет, он продолжит нагнетать обстановку, пытаясь удержать, как минимум, Донбасс. Я искренне верю, что Трамп позволит Путину любые шаги по Украине, а также - дестабилизировать Европу и ослабить НАТО.

- Советник Харрис по нацбезопасности Фил Гордон 30 августа встречался с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Гордон говорил о нацеленности на "справедливый и прочный" мир в Украине. Как этот трек согласуется с усилиями Совета Европы по спецтрибуналу?

- Думаю, что комментарии говорящих о мире скорее служат их собственным политическим интересам, чем реальной имплементации. Полагаю, начинать надо с усилий по стабилизации, - чтобы прекратить огонь, осуществить разведение сторон. Тогда в течение следующих нескольких лет можно будет переходить к дискуссиям о мире. Мы пока далеки от мирных переговоров. В конце концов, в них должны быть заинтересованы обе стороны. Сейчас я просто не вижу, чтобы это имело место.

"Ратификация устава МУС сближает Украину с ЕС"

- Украина в августе ратифицировала Римский статут - устав Международного уголовного суда (МУС) в Гааге…

- МУС в 2023 году выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. На Путине - клеймо правосудия.

- Но ратификация Киевом статута все равно не дает МУС возможности расследовать преступление агрессии. Для этого юрисдикцию суда должны признать обе стороны - как Украина, так и Россия…

- Ратификация статута - очень умный политический и практический шаг Киева. Он добавляет Украине авторитет и политическую силу, показывает, что, будучи демократическим государством, она хочет следовать верховенству закона. Он приближает ее к Европейскому Союзу.

- Киев при ратификации задействовал статью 124. Это значит, что Украина семь лет не будет признавать юрисдикцию МУС в делах против своих граждан, связанных с военными преступлениями...

- Статья 124 всегда была спорной. Она появилась в 1990-е годы с подачи Франции: та боялась привлечения к ответственности своих миротворцев.

Но Украина - суверенное государство и имеет право выдвигать условия. Киев находится в состоянии войны. Статья 124 позволит "пыли осесть". Думаю, президент Владимир Зеленский поступил очень мудро, дав эту опцию политическим силам в Украине и в то же время продвинув Киев на пути к более полному включению в семью стран, признающих МУС.

МУС и проекты спецтрибунала - "бумажные тигры"?!

Здание МУС в Гааге (фото из архива) Фото: Klaus Rainer Krieger/reportandum/IMAGO

- Нет ли ощущения, что не только любые проекты по спецтрибуналу, но и суд в Гааге - своего рода "бумажные тигры"? Особенно, после визита Путина в Монголию. Ведь та не арестовала его по ордеру прокурора Карима Хана.

- То, что Монголия, страна-член МУС, ничего не сделала для ареста Путина - это проблема. Позор, с политической точки зрения. Она теряет авторитет, теряет репутацию. Страна, по сути, нарушила Римский статут.

Но, опять же, Монголия граничит с Россией и должна была учитывать свои политические перспективы в регионе.

- Возможны ли в этой связи какие-то санкции против Улан-Батора?

- В отношении любого члена МУС при нарушениях, в принципе, может быть выговор, может быть предупреждение, какие-то движения в сторону исключения из ассамблеи государств-участников.

- Применят ли эти меры к Монголии?

- Нет, в данном случае я не ожидаю этого. Визит российского президента сошел ему с рук, но он - изгой, загнан в угол.

Нам постоянно говорят: "Путин никогда не предстанет перед судом". Но дело не в этом. Создавая новый правовой механизм, мы должны послать практический, политический и правовой сигнал: если глава государства незаконно вторгся в страну в составе ООН и совершил акт агрессии, то ответственность неизбежна.

"Мне говорили, что до Тейлора не дотянуться, но в итоге он в тюрьме"

- "Глобальная сеть подотчетности", НКО, которую вы создали для восстановления справедливости для жертв военных преступлений, с апреля 2022 года опубликовала серию докладов по России. В июле вышел новый отчет о возможной роли Александра Лукашенко в войне. Что вы хотели сказать этим докладом?

- Важно понимать, что Путин осуществил агрессивное вторжение в Украину. Но есть и другие страны, которые прямо помогают и потворствуют этой агрессии. Один из таких примеров - Беларусь. Есть еще Иран, Северная Корея и даже - до некоторой степени - Китай.

Дэвид Крейн во время Спецсуда ООН по Сьерра-Леоне (фото из архива) Фото: BEN CURTIS/AFP

Именно поэтому мы решили подготовить образец обвинительного заключения - чтобы показать, как Лукашенко может быть привлечен к ответственности за пособничество в агрессии. Это - сигнал другим главам государств по всему миру.

Когда я выписывал обвинительное заключение в отношении президента Либерии, мне говорили: "Тебе никогда не дотянуться до Чарльза Тейлора". Но прошло несколько лет, и Тейлор был передан Спецсуду по Сьерра-Леоне. Состоялся справедливый и открытый процесс, и теперь он проведет остаток жизни в тюрьме. Так что, знаете, в итоге правосудие работает.