Доклад: Покушение на Трампа можно было предотвратить

Рабочая группа американского Конгресса выявила целый ряд провалов в работе Секретной службы США. Попытку покушения на кандидата в президенты от Республиканской партии можно было предотвратить, убеждены эксперты.

Попытку покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля можно было предотвратить. Такой вывод содержится в обнародованном в понедельник, 21 октября, докладе рабочей группы Палаты представителей Конгресса США , расследовавшей данный инцидент.

Наиболее серьезным провалом эксперты назвали отсутствие надлежащего планирования и координации действий между агентами Секретной службы и сотрудниками местных правоохранительных органов. Именно это, подчеркивается в докладе, стало причиной того, что охрана не смогла обнаружить и обезвредить стрелка, открывшего стрельбу с крыши близлежащего здания во время выступления Трампа на митинге.

Руководство Секретной службы "не дало ясных указаний" представителям местных правоохранительных служб относительно обеспечения безопасности за пределами периметра, где собрались участники митинга, и не провело совещания с целью координации совместных действий. "Трагические и повергающие в шок события 13 июля могли быть предотвращены, они не должны были произойти", - к такому выводу пришли члены рабочей группы Конгресса.

Покушение на Дональда Трампа

13 июля 2024 года в Батлере (штат Пенсильвания) 20-летний Томас Мэтью Крукс смог забраться на крышу здания, находящегося рядом с местом проведения митинга с участием Дональда Трампа, и открыть оттуда огонь несмотря на то, что его неадекватное поведение привлекло внимание полицейских, и он был замечен на крыше с оружием в руках за несколько секунд до того, как начал стрелять.

Но эта информация не дошла вовремя до охраны Трампа. Стрелявший был убит полицейским снайпером лишь после того, как Круксу удалось сделать несколько выстрелов. Одна из пуль задела ухо Дональда Трампа, один из участников митинга был убит и еще двое ранены.

Спустя десять дней после этого инцидента глава Секретной службы США Кимберли Читл ушла в отставку.