Путин: Россия продолжит испытания ракеты "Орешник" в бою

По словам Владимира Путина, испытания "Орешника" прошли успешно, и российская армия продолжит использовать эту ракету в войне против Украины.

Президент России Владимир Путин назвал "успешными" испытания новой российской ракеты "Орешник". "Как уже было сказано, мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создают для России", - заявил он на встрече с руководством Минобороны РФ и российского ОПК в пятницу, 22 ноября.

Кроме того, Путин сообщил о принятии ракеты "Орешник" на вооружение ВС России и начале ее серийного производства.

Командующий РВСН: Ракета "Орешник" способна поражать цели по всей Европе

В свою очередь, командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России Сергей Каракаев на совещании с Путиным заявил, что "Орешник" может поражать цели по всей Европе, "что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности".

Каракаев отметил, что разработка ракетного комплекса "Орешник" "позволит расширить боевые возможности ракетных войск стратегического назначения по поражению различных типов целей в соответствии с поставленной задачей как в неядерном, так и в ядерном снаряжении".

Российский ракетный удар по Днепру

21 ноября Путин сообщил, что Россия нанесла по украинскому городу Днепр удар "баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении" с помощью "новейшей российской системы средней дальности "Орешник".

Скорость ракеты "Орешник" при этом, по словам Владимира Путина, составляет 10 махов. Пентагон и некоторые военные эксперты считают, что это оружие - модификация ракеты РС-26 "Рубеж".

ГУР: Россия ударила по Днепру ракетой комплекса "Кедр"

Армия России, вероятно, ударила по городу Днепр ракетой комплекса "Кедр". Об этом в пятницу, 22 ноября, заявили в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

В пресс-службе управления уточнили, что подлетное время ракеты от Астрахани до Днепра составило 15 минут. На ней было установлено шесть частей, оснащенных суббоеприпасами. Скорость движения ракеты, по данным украинской разведки, составила 11 махов (около 13500 км/ч).

Удары ВСУ ATACMS и Storm Shadow по территории России

Ранее ВСУ впервые с начала войны нанесли удары по объектам на территории России ракетами Storm Shadow и ATACMS. 19 ноября, по данным украинских военных, был атакован военный объект на территории Брянской области, а на следующий день под удар попал, предположительно, армейский объект под Курском.