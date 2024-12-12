Трамп выступил против ударов ракетами США вглубь России

"Мы просто разжигаем эту войну и делаем хуже", - сказал избранный президент США о решении администрации Байдена разрешить Украине бить дальнобойным оружием по России.

Избранный президент США Дональд Трамп выступил "категорически" против разрешения Украине наносить удары американскими дальнобойными ракетами по территории России. Об этом он сказал в интервью журналу Time , опубликованном в четверг, 12 декабря, по случаю признания его "человеком года" по версии издания.

"Я категорически не согласен с тем, чтобы запускать ракеты на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем хуже", - приводит издание слова Трампа.

На вопрос, оставит ли он Украину без поддержки, избранный президент заявил, что будет использовать американскую помощь как рычаг давления на Россию в переговорах о прекращении огня. "Я хочу достичь соглашения, а единственный способ сделать это - не отказываться (от поддержки Киева. - Ред.), - сказал он.

"Происходит безумие"

Во время предвыборной гонки Трамп обещал закончить войну России с Украиной "за 24 часа". Однако в беседе с журналистами политик признал, что заключение мира будет сложнее, чем он давал понять.

"Проблемы на Ближнем Востоке решить куда проще, чем то, что происходит между Россией и Украиной. Число убитых молодых солдат, лежащих на полях повсюду, ошеломляет. Происходящее - это безумие", - подчеркнул Трамп.

О том, что действующая администрация Джо Байдена разрешила Украине использовать баллистические ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь России, стало известно в середине ноября. 11 декабря Минобороны РФ признало удар ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге.