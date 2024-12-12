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Трамп выступил против ударов ракетами США вглубь России

Жан Рофе
12 декабря 2024 г.

"Мы просто разжигаем эту войну и делаем хуже", - сказал избранный президент США о решении администрации Байдена разрешить Украине бить дальнобойным оружием по России.

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Избранный президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп (фото из архива)Фото: Evan Vucci/AP/picture alliance

Избранный президент США Дональд Трамп выступил "категорически" против разрешения Украине наносить удары американскими дальнобойными ракетами по территории России. Об этом он сказал в интервью журналу Time, опубликованном в четверг, 12 декабря, по случаю признания его "человеком года" по версии издания.

"Я категорически не согласен с тем, чтобы запускать ракеты на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем хуже", - приводит издание слова Трампа.

На вопрос, оставит ли он Украину без поддержки, избранный президент заявил, что будет использовать американскую помощь как рычаг давления на Россию в переговорах о прекращении огня. "Я хочу достичь соглашения, а единственный способ сделать это - не отказываться (от поддержки Киева. - Ред.), - сказал он.

"Происходит безумие"

Во время предвыборной гонки Трамп обещал закончить войну России с Украиной "за 24 часа". Однако в беседе с журналистами политик признал, что заключение мира будет сложнее, чем он давал понять.

"Проблемы на Ближнем Востоке решить куда проще, чем то, что происходит между Россией и Украиной. Число убитых молодых солдат, лежащих на полях повсюду, ошеломляет. Происходящее - это безумие", - подчеркнул Трамп.

О том, что действующая администрация Джо Байдена разрешила Украине использовать баллистические ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь России, стало известно в середине ноября. 11 декабря Минобороны РФ признало удар ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге.

 

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