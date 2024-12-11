Таганрог атакован ракетами, Брянская область - дронами

Таганрог в ночь на среду, 11 декабря, подвергся ракетной атаке. "Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным никто из людей не пострадал", - написал в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, масштабы повреждений уточняются.

Целью мог быть Таганрогский авиационный научно-технический комплекс

В свою очередь мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила о повреждении котельной на улице Циолковского. "В настоящее время в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение. Специалисты планируют к 12.00 восстановить поврежденную котельную", - указала она. Камбулова также призвала жителей не поддаваться панике. "Город функционирует в обычном режиме. Жизнь продолжается несмотря ни на что", - написала она.

Между тем Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей пишет, что целью атаки мог быть Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева (ТАНТК). Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, ссылаясь на очевидцев, передает, что к ТАНТК направляется большое число пожарных машин и военной техники. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Атака беспилотников в Брянской области

Той же ночью беспилотники атаковали Брянскую область. По словам губернатора Александра Богомаза, в результате загорелся производственный объект. "Благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений МЧС России по Брянской области, возгорание ликвидировано", - написал Богомаз в Telegram . Канал ASTRA сообщил, что атакован наливной пункт нефтепровода "Дружба" в поселке Свень, расположенном в 20 км от Брянска. Украинский OSINT-канал Dnipro заявил, что дроны поразили нефтебазу "Транснефти". По данным Telegram-канала Shot, над Фокинским районом Брянска примерно в 00.45 были слышны "от 6 до 10" взрывов. Местные жители утверждают, что загорелся нефтеперерабатывающий завод в "районе мясокомбината". Подтверждения этой информации тоже не поступало.

Тем временем министерство обороны РФ сообщило, что во время атаки беспилотников в Брянской области силы ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских дронов. Об ударе в Ростовской области Минобороны РФ не сообщало.