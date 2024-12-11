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СМИ: РФ получает снайперские винтовки из ЕС и США

Николай Линке
11 декабря 2024 г.

Большинство российских снайперов предпочитают западные винтовки и патроны. Отечественные аналоги уступают по дальности стрельбы, а их производство не покрывает потребностей армии.

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Владимир Путин со снайперской винтовкой в сентябре 2018 года
Владимир Путин со снайперской винтовкой в сентябре 2018 годаФото: Alexei Nikolsky/dpa/picture alliance

Россия продолжает получать снайперские винтовки и патроны к ним из Евросоюза и США через страны бывшего СССР в обход санкций. Такой вывод содержится в опубликованном в среду, 11 декабря, совместном расследовании изданий The Insider (Россия), Investigace (Чехия), IrpiMedia (Италия) и "Власть" (Казахстан).

Журналисты обнаружили в арсенале российских снайперов в оккупированном Крыму такие винтовки, как Desert Tech SRS (США), Accuracy International AXSR (Великобритания) и Steyr Mannlicher SSG (Австрия). Судя по открытым данным с соревнований снайперов, большинство из них предпочитает именно западные винтовки и патроны. Отечественные аналоги уступают по дальности стрельбы, а их производство не успевает покрывать потребности армии, пишет The Insider.

Экспорт винтовок и ружей вырос в разы

В ходе расследования выяснилось, что западное оружие попадает в РФ через постсоветские страны. Согласно международной статистике, экспорт винтовок и ружий из ЕС, Турции и США в Армению, Грузию, Казахстан и Кыргызстан вырос с 2020 по 2023 год в 2,7 раза до 53 211 штук.

Например, экспорт винтовок и ружей из Италии в Армению вырос с 68 стволов в 2019 году до 1862 штук в 2023 году. Кыргызстан в 2020 и 2021 годах вообще не покупал оружие из Италии. В 2022 году поставки составили 882, а в 2023 году - 4434 единиц.

Основные каналы поставок

Самым крупным каналом поставок оказался экспорт из Турции в Грузию. Он вырос с 8426 стволов в 2019 году до 18 843 в 2023 году. Продажи винтовок и ружий в Грузию из США в 2021 году составили 431, а в 2022 году - сразу 4140 штук.

Самым крупным европейским производителем оружия, напрямую связанным с российским получателем его продукции, является люксембургский холдинг Beretta. В 2024 году он поставил в РФ более тысячи единиц оружия и более 1 млн патронов, произведенных европейскими компаниями холдинга: карабины Benelli, Beretta, Beretta Benelli Iberica, Sako, Stoeger и Tikka, патроны Norma, RWS и Sako.

Немецкое оружие в России

Среди германских оружейников связи с РФ сохраняет фирма Hans Wrage & Co из Гамбурга. Её глава Фрауке Лёман (Frauke Löhmann) по-прежнему владеет 15,96% в российской "Русимпэкс". Несмотря на войну в Украине, эта компания продолжает импортировать в РФ японские карабины Miroku, немецкие Anschutz, охотничьи ружья Krieghoff, патроны Ruag Ammotec и RWS, в том числе армейских калибров, пишет The Insider.

Hans Wrage отказалась от прямых продаж оружия и амуниции в РФ, но продолжает поставлять пневматические пули, чехлы для оружия, охотничью одежду и обувь. Кроме того, в 2022-2023 годах. Hans Wrage поставила как минимум 309 итальянских ружей Benelli и 176 немецких карабинов Blaser в Казахстан. Как выяснил The Insider, по крайней мере некоторые из них попали оттуда в Россию. Например, винтовки Blaser и немецкий карабин Sauer 404 Stutzen.

Как удается обходить санкции?

Страны ЕС ввели эмбарго на поставки оружия в Россию еще после аннексии Крыма в 2014 году. Но, как отмечается в расследовании, до сих по нет никаких мер контроля за экспортом в страны Таможенного союза - Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан - которых с Россией объединяют единое таможенное пространство и военно-политический блок ОДКБ.

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