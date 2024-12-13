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США выделят Украине военную помощь на 500 млн долларов

Алексей Волошинов
13 декабря 2024 г.

В новый пакет помощи США Украине стоимостью 500 млн долларов войдут боеприпасы для HIMARS, беспилотники, бронетехника и другое вооружение.

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Реактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS (фото из архива)Фото: U.S. Marines/ZUMA Wire/IMAGO

США передадут Украине новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов, говорится в заявлении госсекретаря страны Энтони Блинкена, опубликованного в четверг, 12 декабря. "Соединенные Штаты предоставляют еще один значительный пакет срочно необходимых вооружений и оборудования нашим украинским партнерам, которые защищаются от продолжающихся атак России", - заявил Блинкен. Уточняется, что помощь будет выделена из военных запасов Соединенных Штатов.

Среди прочего, Вашингтон передаст Киеву для отражения российской агрессии боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, бронетехнику и оборудование для защиты от химических, биологических, радиологических, а также ядерных атак.

Дональд Трамп: Помощь Украине надо использовать для давления на Россию

В разговоре с журналом Time, который признал избранного президента США Дональда Трампа человеком года, политик заявил, что ему будет сложно закончить войну России против Украины за 24 часа, как он обещал сделать это в ходе предвыборной кампании. "Ближний Восток - проблема, которую легче решить, чем то что происходит с Россией и Украиной", - приводит его слова издание.

Хотя избранный президент США раскритиковал политику действующей администрации Джо Байдена по Украине, он предложил использовать помощь Киеву как рычаг для давления на Кремль. "Я хочу достичь соглашения (...) и единственный способ достичь соглашения - не отказываться от него", - сказал Трамп. Вместе с тем политик отметил, что количество погибших на этой войне "поражает воображение". "То, что происходит - это безумие", - процитировал его Time.

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