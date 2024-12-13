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CNN: Байден хочет передать Украине тысячи ракет и снарядов

Николай Линке
13 декабря 2024 г.

До середины января США планируют направить ВСУ сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные материально-технические средства.

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Джо Байден в октябре 2024 года
Джо Байден в октябре 2024 годаФото: Andrew Leydan/NurPhoto/picture alliance

Администрация уходящего президента США Джо Байдена намерена передать Украине тысячи ракет, сотни тысяч артиллерийских снарядов и сотни единиц бронетехники за пять недель, оставшихся до инаугурации Дональда Трампа 20 января. Об этом сообщил американский телеканал CNN в четверг, 12 декабря.

Ускорение поставок из США в Украину

"Минстерство обороны предпринимает исторические усилия по передаче Украине огромного количества оружия в течение следующих пяти недель, - сказал телеканалу высокопоставленный представитель уходящей администрации США. - С сегодняшнего дня и до середины января мы поставим Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные материально-технические средства".

По данным CNN, межведоственную программу по ускорению передачи оружия Украине возглавляет помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. В ноябре он попросил министра обороны Ллойда Остина ускорить поставки бронетехники, ракет, артиллерии и другого оружия Украине. В настоящее время Пентагон использует для этого морские и воздушные логистические маршруты.

Успеть до Трампа

"Администрация Байдена работает над увеличением поставок оружия Украине в последние дни своего пребывания у власти, чтобы обеспечить Киеву прочную основу для подготовки к 2025 году", - пишет CNN.

Телеканал, чаще поддерживающий Демократическую партию США, пишет, что такая политика администрации Байдена "резко контрастируют с действиями новой администрации Трампа". В качестве доказательства CNN приводит цитату республиканца с критикой решения Байдена разрешить ВСУ атаковать цели в России ракетами ATACMS.

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