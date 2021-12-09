Глава МИД Германии высказалась за возобновление работы Совета НАТО - Россия

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) считает необходимым возобновление работы Совета НАТО - Россия. Об этом Бербок, как сообщает корреспондент DW, заявила во время своего визита в Брюссель в четверг, 9 декабря. Одной из центральных тем ее обсуждений с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом стало наращивание Россией своих войск у границ Украины. "Мы живем во времена, преисполненные вызовами. Передвижения российских войск вблизи Украины должны вызывать у нас беспокойство как за саму Украину, так и за нашу безопасность в Европе", - отметила глава германского МИДа на пресс-конференции со Столтенбергом в штаб-квартире НАТО.

"Хочу сказать, что эта напряженность показывает, насколько необходимо возродить Совет НАТО - Россия. И мы готовы это сделать", - добавила Анналена Бербок. Йенс Столтенберг в свою очередь подтвердил, что Североатлантический альянс "остается открытым для диалога с Россией". "Предложение встретиться в рамках Совета НАТО - Россия остается в силе. Ответить ли на него положительно, - дело России. До сих пор она этого не сделала", - посетовал Столтенберг. Москва в октябре решила приостановить работу своей дипмиссии при НАТО и свернуть бюро альянса в РФ.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что "любая будущая российская агрессия против Украины вызовет решительный ответ и будет иметь серьезные политические и экономические последствия для России". Подготовку таких мер министры иностранных дел стран НАТО обсудили на заседании в Риге 30 ноября - 1 декабря. "На прошлой неделе в Риге НАТО подала четкий сигнал. И я хочу отчетливо подчеркнуть, что новое правительство (Германии. - Ред.) полностью привержено этому решению", - заявила Анналена Бербок.



Бербок: ЕС должен сохранять давление на власти Беларуси

Перед встречей со Столтенбергом Бербок провела переговоры с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, которые вместо запланированных 30 минут растянулись на полтора часа. Глава европейской дипломатии подтвердил поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины. "Мы готовы использовать все инструменты, которыми мы только располагаем. Также мы ищем пути укрепить устойчивость Украины (против угроз. - Ред.)", - отметил Боррель. А новая глава МИД Германии подчеркнула солидарность Берлина с Украиной. С Боррелем она обсудила также Беларусь и ситуацию на ее границах с Евросоюзом. "Мы согласились с тем, что ЕС должен сохранять давление на режим в Минске", - сообщила министр.

Новое правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) было приведено к присяге 8 декабря. Анналена Бербок стала первой женщиной на посту министра иностранных дел ФРГ. В тот же вечер она отправилась в Париж. Утром 9 декабря встретилась со своим французским коллегой по должности Жаном-Ивом Ле Дрианом, после чего отправилась в Брюссель. В пятницу Бербок намерена посетить Польшу.

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