 В Лондоне сочли маловероятной отправку войск в Украину для защиты от РФ | Новости политики из Германии | DW | 19.12.2021

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Политика

В Лондоне сочли маловероятной отправку войск в Украину для защиты от РФ

Украина - не член НАТО, поэтому отправка туда военных в случае российского вторжения "крайне маловероятна", заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Российский солдат во время учений на полигоне Кадамовский. По оценке НАТО, РФ могла стянуть к границе с Украиной до 100 тысяч военных

По оценке НАТО, РФ могла стянуть к границе с Украиной до 100 тысяч военных

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес усомнился в том, что Лондон и его союзники отправят войска в Украину в случае российского вторжения. "Украина не является членом НАТО, поэтому крайне маловероятно, что кто-либо отправит туда солдат, чтобы бросить вызов России", - заметил Уоллес в видеоинтервью для журнала The Spectator, вышедшем в субботу, 18 декабря.

"Мы не должны обманывать людей, что могли бы это сделать. Украинцы об этом знают", - добавил министр. По словам Уоллеса, Великобритания может помочь Украине в "наращивании потенциала". При этому угроза угроза жестких экономических санкций - та форма сдерживания России, которой Лондон будет придерживаться с наибольшей вероятностью, указал он. Одной из таких мер, по словам главы Минобороны Великобритании, может стать отключение России от международной платежной сети SWIFT.

Конфликт Москвы и Запада

Запад обвиняет Москву в эскалации конфликта с Украиной и угрозе военного вторжения в эту страну. Москва отрицает такие намерения и в свою очередь обвиняет Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.

17 декабря МИД России опубликовал список требований к НАТО, предполагающий отказ от дальнейшего расширения на

восток и приема в состав альянса Украины, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых они могут поразить территорию РФ.

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    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 03:17

Репортаж DW с украинско-российской границы

Контекст

Der Spiegel сообщил о возможном усилении сил НАТО в Румынии и Болгарии

По данным немецкого еженедельника, главнокомандующий сил НАТО в Европе Тод Уолтерс предложил разместить контингент в Румынии и Болгарии по образцу миссий в странах Балтии и Польши.  

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