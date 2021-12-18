 Der Spiegel сообщил о возможном усилении сил НАТО в Румынии и Болгарии | Новости из Германии о Европе | DW | 18.12.2021

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Европа

Der Spiegel сообщил о возможном усилении сил НАТО в Румынии и Болгарии

По данным немецкого еженедельника, главнокомандующий сил НАТО в Европе Тод Уолтерс предложил разместить контингент в Румынии и Болгарии по образцу миссий в странах Балтии и Польши.

Американский генерал Тод Уолтерс

Американский генерал Тод Уолтерс

По информации немецкого еженедельника Der Spiegel, в НАТО в ответ на действия России, стянувшей войска к границе с Украиной, обсуждают укрепление сил на восточном фланге альянса. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс во время недавней видеоконференции с главами оборонных ведомств стран-союзников предложил расширить присутствие в Румынии и Болгарии, пишет издание в субботу, 18 декабря, со ссылкой на дипломатические источники в НАТО.

Североатлантический альянс должен разместить в обеих странах контингенты численностью более 1,5 тысячи человек, как это было ранее сделано в балтийских государствах и Польше в рамках миссии Enhanced Forward Presence, предложил американский генерал. По его словам, военнослужащие НАТО будут проводить подготовку местных армий и укрепят их в случае чрезвычайной ситуации.

Решение может быть принято на саммите НАТО

Уолтерс подчеркнул, что расширение присутствия в Болгарии и Румынии не являлось бы провокацией, а обеспечивало бы безопасность стран-союзников. Предложение обсудят на следующей встрече министров обороны государств альянса. В случае их одобрения окончательное решение будет принято на саммите в Мадриде в конце июня, указывается далее. Официального подтверждения данной информации со стороны НАТО не поступало.

Der Spiegel напоминает, что миссия НАТО в странах Балтии действует с 2017 года. Тем самым альянс отреагировал на аннексию Крыма Россией. По данным НАТО, это крупнейшее увеличение контингента после окончания холодной войны.

Конфликт Москвы и Запада

Запад обвиняет Москву в эскалации конфликта с Украиной и угрозе военного вторжения в эту страну. По данным НАТО, РФ на данный момент могла стянуть к границе с Украиной до 100 тысяч солдат и офицеров. Москва отрицает такие намерения и в свою очередь обвиняет Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.

МИД России 17 декабря опубликовал пакет требований по гарантиям безопасности, предполагающий, в числе прочего, отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток и приема в свой состав Украины, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых они могут поразить территорию других участников соглашения.

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    Автор: Михаил Бушуев


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