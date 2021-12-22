 СМИ: Силы быстрого реагирования НАТО приведены в повышенную боеготовность | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.12.2021

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Мир

СМИ: Силы быстрого реагирования НАТО приведены в повышенную боеготовность

Решение об усилении боевой готовности войск НАТО было принято на прошлой неделе из-за угрозы вторжения России на территорию Украины, пишет издание Die Welt.

Международные военные учения НАТО в Латвии

Международные военные учения НАТО в Латвии, фото из архива

Ввиду передвижения российских войск возле границы с Украиной НАТО повысила боевую готовность своих сил быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) общей численностью 40 тысяч военнослужащих. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt в среду, 22 декабря, со ссылкой на осведомленных дипломатов в альянсе.

По их словам, с понедельника Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), входящая в структуру NRF, должна быть готова к развертыванию в кризисном районе в течение пяти дней вместо семи дней, как это было прежде. Также другие подразделения NRF, включая силы специального назначения и военной логистики, как сообщается, были приведены в состояние повышенной готовности. По информации Die Welt, соответствующее решение было принято Североатлантическим советом на прошлой неделе.

Германия возглавит VJTF в 2023 году

Создать передовую группу VJTF главы государств и правительств стран НАТО решили на саммите в Уэльсе в 2014 году в качестве ответа на изменившуюся обстановку в сфере безопасности после аннексии Крыма Россией. В ее состав входят около 6400 военнослужащих США, Великобритании, Польши, Испании, Италии и других стран-участниц Североатлантического альянса.

Члены НАТО командуют VJTF по принципу ротации. В настоящее время группу возглавляет Турция, а в 2023 году командование перейдет к Германии.

Войска на границе России и Украины

В октябре стали поступать сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у рубежей его страны размещено до 100 тысяч российских военных. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд выразила предположение, что Россия может вторгнуться в Украину в начале 2022 года. США и другие страны Запада пригрозили РФ самыми жесткими санкциями на случай такого сценария. Москва постоянно опровергает информацию о готовящемся вторжении в Украину и со своей стороны обвиняет НАТО в вооружении Киева и проведении маневров возле границ России.

На прошлой неделе Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО, а альянсу отказаться от военной деятельности в странах, соседствующих с Россией. Соответствующие положения МИД включил в проект договора о безопасности, который был направлен в Вашингтон. США заявили, что диалог с Москвой по гарантиям безопасности возможен лишь в условиях деэскалации у границ Украины и в координации с европейскими союзниками и партнерами.

Смотрите также:

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  • Russland Militärmanöver der Baltischen Flotte (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/V. Nevar)

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  • Infografik Zusätzliche NATO-Truppen seit Beginn der Ukraine-Krise RUSSISCH

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Наращивание сил с обеих сторон

    На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

  • Rumänien Nato Raketenschild Abwehrbasis in Deveselu (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    НАТО устанавливает систему ПРО в Европе

    В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

  • Russland Militärische Übung mit Raketten und Iskander-M-Rakettenwerfer (picture alliance/dpa/Y. Smityuk)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Искандеры" в Калининграде

    Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Латвия потратится на оборону

    Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

  • Infografik Russische Anti-Nato-Truppen Russisch

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Новые дивизии

    Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


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