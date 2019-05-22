 Турция возглавила силы быстрого реагирования НАТО | Новости из Германии о Европе | DW | 01.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Турция возглавила силы быстрого реагирования НАТО

НАТО считает передачу Анкаре командования группой сверхбыстрого реагирования показателем успешного сотрудничества, несмотря на конфликт Турции с США из-за российских С-400.

Турецкий флаг возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

Командование Объединенной оперативной группой высокой готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) в пятницу, 1 января, перешло к Турции. Анкара отправит в состав VJTF мотопехотную бригаду численностью около 4200 военнослужащих, включая новейшую турецкую боевую технику, в частности бронированные машины, противотанковые ракетные комплексы и гаубицы. "Турция вложила значительные средства в оснащение этой воинской части, особенно в логистику и планирование потребностей в боеприпасах", - сказано в заявлении НАТО.

В 2021 году силы сверхбыстрого реагирования НАТО в общей сложности будут насчитывать 6400 военнослужащих США, Великобритании, Польши, Испании, Италии и других стран-участниц Североатлантического альянса. Создать передовую группу VJTF главы государств и правительств стран НАТО решили на саммите в Уэльсе в 2014 году в качестве ответа на изменившуюся обстановку в сфере безопасности после аннексии Крыма Россией. Члены НАТО командуют VJTF по принципу ротации: так, Польша возглавила группу в 2020 году, Германия - в 2019-м, а Италия - в 2018-м.

НАТО заявляет об успешном сотрудничестве

Особенность VJTF состоит в высшей степени ее боеготовности: группа должна быть готова к передислокации в течение максимум 72 часов. Для личного состава это означает, к примеру, что он не вправе удаляться от места службы на большое расстояние.

НАТО считает передачу Турции командования группой сверхбыстрого реагирования свидетельством того, что военное сотрудничество между странами проходит гладко, несмотря на разногласия между отдельными союзниками. Ранее руководство альянса выражало обеспокоенность проведенными Турцией пусками российской зенитно-ракетной системы С-400, а США ввели в отношении Анкары санкции. Евросоюз также ввел санкции против турецких физических лиц и компаний, причастных к разработке газовых месторождений на спорных территориях в Средиземном море.

НАТО расширила масштабы учений после 2014 года

Осенью 2018 года НАТО провела маневры Trident Juncture на территории Норвегии, а также в Балтийском море и северной части Атлантического океана. Замысел учений заключался в том, чтобы показать, что альянс способен быстро перебросить в необходимую точку военнослужащих, технику и продовольствие, если одной из его стран, подвергшейся нападению, потребуется помощь. НАТО назвала Trident Juncture крупнейшими маневрами со времени окончания холодной войны. Североатлантический альянс существенно расширил масштабы деятельности после начала конфликта на востоке Украины и аннексии Россией украинского полуострова Крым в 2014 году.

Смотрите также: 

Смотреть видео 22:12

Конфликт в Карабахе: кто выиграл на самом деле? DW Новости (10.11.2020)

  • География нападений террористов на Турцию

    Инфографика: Турция - постоянно в прицеле террористов

    География нападений

    Жертвами терактов, совершенных в Турции с июля 2015 года, стали в общей сложности не менее 289 человек. Больше всего жизней унесло нападение, которое произошло в Анкаре 10 октября 2015 года. Тогда погибли 102 человека, еще 400 получили ранения.

  • Организаторы и сполнители терактов в Турции

    Инфографика: Турция - постоянно в прицеле террористов

    Организаторы и исполнители терактов

    В результате нападений боевиков "Исламского государства" в Турции погибли 153 человека, а жертвами терактов, осуществленных курдами, стали 95 человек.

    Автор: Илья Коваль


 

Контекст

Комментарий: Время Москвы на Южном Кавказе вышло. Настало время Анкары

Турция выиграла войну за Карабах, но Кремль делает вид, что позиции России на постсоветском пространстве остались незыблемыми. Это не так, считает Константин Эггерт.  

Конфликт Турции и Франции: как члены НАТО поссорились из-за Ливии

Споры Турции и Франции после инцидента с их военными кораблями у берегов Ливии обостряются. Париж приостановил участие в миссии НАТО "Морской страж", а Анкара ждет от французов извинений.  

Как страны Балтии стали яблоком раздора между НАТО и Анкарой

Саммит НАТО в Лондоне проходит под знаком конфликта Турции с альянсом. Анкара грозится заблокировать его план по обороне Польши и стран Балтии в случае военной агрессии со стороны РФ.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Союз Путина и Эрдогана трещит по швам: Европу накроет волна беженцев из Сирии? DW Новости (28.02.20)  

Владимир Путин добивается исключения Турции из НАТО? DW Новости (21.10.2019)  

Также по теме

Russland S-400 Triumf

США предъявили Турции ультиматум в связи с закупкой российских С-400 22.05.2019

Вашингтон грозит исключить Анкару из программы поставок истребителей F-35 и ввести санкции в отношении Турции, если та не расторгнет сделку по приобретению у РФ зенитных ракетных систем.

Реклама

Самые читаемые

Тихановская и Лукашенко поздравили белорусов с Новым годом на разных языках  

COVID-19: в Швейцарии через пять дней после прививки умер пожилой мужчина  

Праздничный ужин на одного, или "Ирония судьбы..." по-немецки  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно