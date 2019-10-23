НАТО предостерегла Турцию от использования российских систем С-400

В руководстве Североатлантического альянса (НАТО) выразили обеспокоенность по поводу проведенных Турцией пусков российской зенитно-ракетной системы С-400. "Эта система может представлять угрозу для воздушных судов союзников и оказать отрицательное влияние на отношения между партнерами по альянсу", - заявила представительница НАТО агентству dpa в субботу, 17 октября.

По ее словам, важно, чтобы Турция, являясь членом НАТО, вместе с другими союзниками продолжала поиск альтернативных путей. Решение является национальной прерогативой Анкары, указала она, но C-400 не может быть интегрирована в противовоздушную и противоракетную систему НАТО. "Каждый проведенный Турцией тест С-400 – если эти испытания подтверждаются – вызывают сожаление", - заявила представитель НАТО.

В пятницу стало известно, что турецкие военные впервые испытали С-400 в районе черноморского города Синоп на севере страны.

Вашингтон ввел санкции против Анкары

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 стоимостью в 2,5 млрд долларов РФ и Турция подписали в 2017 году. Зенитно-ракетные системы были переданы Анкаре в полном объеме в 2019 году. Эта сделка серьезно осложнила отношения Турции и США.

В ответ на действия Анкары Вашингтон исключил Турцию из числа партнеров программы производства новейшего истребителя F-35, а также отозвал предложение о поставках ракетных комплексов Patriot.

Накануне пресс-секретаря Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Турцию ждут "серьезные последствия", если информация о запуске С-400 подтвердится.

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