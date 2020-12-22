Комментарий: Мечты и кошмары Путина

Несмотря на то, какие цели преследовал президент РФ Владимир Путин, сконцентрировав войска у границ Украины, одной он уже достиг: в будущем году пройдут американо-российские переговоры, посвященные его требованиям. Можно сказать: почти как в старые времена, когда существовал Советский Союз. В сопровождаемых призывами к деэскалации переговорах с представителями Кремля будет участвовать и высокопоставленный немецкий дипломат.
Клаус-Дитер Франкенбергер
Путин требует гарантий безопасности, под которыми он, в первую очередь, понимает обязательство прекратить процесс расширения НАТО - лишить суверенные государства свободного выбора объединяться в союзы. Членство Украины в НАТО стало бы для Путина абсолютным кошмаром - не потому, что он видит в этом угрозу безопасности, а потому, что это поставило бы крест на российских великодержавных претензиях на власть.
Путин до сих пор не оправился от крушения СССР - он открыто сожалеет и оплакивает его распад. Конечно же, он не может всерьез верить в то, что с помощью военных угроз и прочей дестабилизации можно повернуть время вспять и вернуться в эпоху, когда Москва была центром мировой державы. Но он хочет добиться псевдореставрации Советского Союза в том смысле, что Кремль будет определять, что можно и нельзя в российской сфере влияния. Он стремится к возврату Европы, разделенной на сферы влияния. И тот, кто будет вести переговоры с посланцами Путина, не должен, пусть даже и косвенно, потворствовать его геополитическому ревизионизму.
Автор: Клаус-Дитер Франкенбергер, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung
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