 Комментарий: Добиваясь ″гарантий безопасности″, Путин сделает ставку на европейцев | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 11.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: Добиваясь "гарантий безопасности", Путин сделает ставку на европейцев

Кремль не смирится с перспективой приема Украины в НАТО и надеется, что европейские союзники США поддержат позицию России, считает Константин Эггерт.

На переговорах в Женеве 10 января

На переговорах в Женеве 10 января

В воздухе, похоже, запахло "разрядкой международной напряженности". Той самой, как в советское время. Брежнев обнимает Никсона, Горбачев доверительно что-то шепчет Рейгану, Микки Маус по ТВ накануне саммитов, а после них - концерты второсортных рок-групп из-за океана "в рамках культурных обменов", внимательное чтение между строк публикаций в "Правде" и "Известиях". Или же никакой разрядки нет, а есть только иллюзия?

Почему Кремль снижает накал пропаганды?

Вот, например, Bloomberg пишет, что на фоне видео-саммита Владимира Путина с Джо Байденом и подготовки российско-американских переговоров в Женеве, а также заседаний Совета НАТО - Россия и ОБСЕ государственные СМИ России заметно снизили накал антиукраинской пропаганды. Как утверждают исследователи из чешской компании Semantic Solutions, анализирующей информационный рынок для транснациональных корпораций, негативных упоминаний Украины в российских масс-медиа стало вполовину меньше.

Константин Эггерт

Константин Эггерт

Из советского опыта напрашивается вывод: накануне серии важных переговоров Кремль шлет "сигнал" - мы, мол, мирные люди, готовы договариваться, только вы там в Вашингтоне надавите на украинцев как следует. А вдруг действительно надавят? Вдруг президент Зеленский в качестве жеста доброй воли выпустит из-под домашнего ареста Виктора Медведчука? И тогда можно вести переговоры с согнутым в поклоне президентом Зеленским. И тогда он окажется вдруг ничего себе человек, а не свирепый "главарь киевского режима". Хотя, по-прежнему, конечно, марионетка Вашингтона. Как же без этого.

"На своей территории что хотим, то и делаем"

Если судить по итогам семичасовых переговоров в Женеве между заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и заместителем государственного секретаря Уэнди Шерман, именно Украина и ее стремление вступить в НАТО остается камнем преткновения в отношениях Москвы с Вашингтоном и его союзниками. Из комментариев обоих дипломатов ясно: Рябков наотрез отказался обсуждать концентрацию российских войск на границе с Украиной.

А их, между тем, становится все больше. "На своей территории что хотим, то и делаем", - звучит рефреном из Москвы. Не отступает Москва и от путинских требований так называемых "гарантий безопасности" - официального отказа от приема в НАТО Украины и Грузии плюс фактически полного свертывания военной активности альянса на территории входящих в него стран Центральной Европы и Балтии. Если верить Рябкову, то все остальное - ядерное разоружение, частоту проведения учений и меры доверия (то есть обмен информацией во избежание военных инцидентов) - Кремль обсуждать готов, но вне связи с Украиной и "гарантиями". А эти две темы, наоборот, Путин не собирается отделять друг от друга.

Российские эмиссары в ближайшие недели продолжат встречи с представителями Запада. Москва не станет хлопать дверью. Во-первых, Путину важно создать впечатление, что если переговоры и сорвутся, то исключительно по вине Запада. Во-вторых, российская власть рассчитывает: по мере втягивания в дискуссию некоторые европейские союзники США начнут подталкивать Вашингтон к разного рода компромиссам.

Москва надеется на Олафа Шольца

В этом смысле важнейшей для Путина станет предстоящая встреча с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz). В Германии давно скептически смотрят на перспективы приема Украины в НАТО. Вдобавок традиционная для немецких социал-демократов идея "новой восточной политики", о которой начал говорить Шольц - это то, что нужно сейчас Москве.

Российский режим рассчитывает, что немцы (и французы) нажмут на неуступчивых, подозрительных, ненавистных Кремлю поляков, румын, литовцев и убедят Джо Байдена начать обсуждать с Путиным его требований - разумеется, "ради сохранения трансатлантического единства". Ему в Белом доме сегодня придают особое значение после четырех лет беспрерывных конфликтов между администрацией Дональда Трампа и европейцами.

Своим поведением российское руководство всячески демонстрирует, что по-прежнему считает себя вправе на любые действия в отношении Украины и не боится западных санкций. В Кремле уже, похоже, свыклись с идеей отключения России от международной системы электронных банковских платежей SWIFT и рассчитывают, что созданная Сбербанком альтернативная система, к которой также подключился Китай, смягчит удар. История с санкциями в отношении алюминиевого магната Олега Дерипаски заставляет российское начальство думать, что любые новые ограничительные меры США и ЕС будут принимать с оглядкой на интересы собственной промышленности, пенсионных фондов и инвестиционных банков. Путин ни от чего не отказался. Так что продолжайте следить за тем, как Первый канал и ВГТРК освещают Украину.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также: 

  • Путин и Байдет пожимают руки на встрече в Женеве

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Лицом к лицу

    Джо Байден стал пятым президентом США, с которым встретился глава РФ Владимир Путин. Всего число разных встреч на высшем уровне между лидерами СССР и России и президентами США перевалило за сотню, а некоторые из них вошли в историю мировой политики. Первая очная встреча Байдена и Путина в Женеве в июне 2021 года не стала прорывной, но важен сам факт того, что она состоялась, отмечают наблюдатели.

  • Никита Хрущев и его жена Нина с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Первый визит в США

    Первым советским лидером, посетившим США с официальным визитом, стал Никита Хрущев. В сентябре 1959 года он встретился с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром. Достичь соглашения ни по одной из обсуждавшихся проблем не удалось. Ответный визит не состоялся из-за скандала со сбитым в мае 1960 года в районе Свердловска американским самолетом-шпионом U2.

  • Никита Хрущев и Джон Кеннеди на переговорах в Вене

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Договорились до Стены

    Переговоры Хрущева с новым американским президентом Джоном Кеннеди состоялись 4 июня 1961 года в венском дворце Шёнбрунн. Основной темой стала судьба Берлина и Германии в целом. Стороны жестко отстаивали свои позиции и договориться по ключевым пунктам повестки не удалось. Два месяца спустя Берлинская стена разделила город на восточную и западную часть.

  • Леонид Брежнев и Ричард Никсон в Москве

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Открывая Москву

    Ричард Никсон стал первым президентом США, посетившим СССР с официальным визитом. Состоявшиеся в мае 1972 году переговоры с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым положили начало новому этапу взаимоотношений, получившему название "разрядка". В Москве были подписаны Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

  • Джимми Картер и Леонид Брежнев перед началом переговоров в Вене

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Накануне войны в Афганистане

    Ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года послужил причиной нового ухудшения советско-американских отношений. За полгода до этого Брежнев встретился в Вене с новым президентом США Джимми Картером. Итогом переговоров стало подписание Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2), который, помимо прочего, ограничил размещение ядерного оружия в космосе.

  • Михаил Горбачев и Рональд Рейган на Красной площади в Москве

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Конец "империи зла"

    Отношения Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана сначала не заладились. После первой встречи в Женеве в 1985 году один окрестил другого "динозавром", второй назвал коллегу "твердолобым большевиком". Что не помешало им провести несколько встреч и подписать ряд важных документов в сфере разоружения. Приехав в 1988 году в Москву, Рейган заявил, что более не считает СССР "империей зла".

  • Пресс-конференция Джорджа Буша и Михаила Горбачева по итогам саммита

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Саммит с морской болезнью

    Двухдневная встреча Михаила Горбачева и нового американского лидера Джорджа Буша-старшего прошла в 1989 году на Мальте на борту советского круизного судна "Максим Горький", пришвартованного в порту Валетты. Несмотря на сильный шторм, саммит открыл принципиально новый этап в отношениях двух стран. В частности, впервые в истории была проведена совместная пресс-конференция двух лидеров.

  • Борис Ельцин и Джордж Буш-старший подписывают договор СНВ-2

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Точка в холодной войне

    Встреча первого президента России Бориса Ельцина с Джорджем Бушем-старшим в США зимой 1992 года подвела итог 46-летней холодной войне. Была подписана декларация, в которой заявлялось, что Россия и США более не рассматривают друг друга как возможных противников. Через год в Москве политики подписали Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2).

  • Борис Ельцин и Билл Клинтон на лужайке у Белого дома

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Друг Билл

    Дружеские отношения связывали Бориса Ельцина и следующего президента США Билла Клинтона. Они встречались несколько раз. В 1997 году в Хельсинки во время последнего саммита двух лидеров Клинтон уговорил Ельцина не препятствовать расширению НАТО, пообещав принять Россию в "большую семерку", способствовать вступлению в ВТО и помочь в реструктуризации долга России в Парижском клубе кредиторов.

  • Билл Клинтон и Владимир Путин в Москве

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    О вступлении России в НАТО

    В 2000 году Билл Клинтон приехал в Москву, где встретился с новым президентом России Владимиром Путиным. Никаких важных документов подписано не было. Главная же сенсация была озвучена Путиным много лет спустя. В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну российский лидер рассказал, что предлагал Клинтону рассмотреть вариант присоединения России к НАТО и тот был не против.

  • Джордж Буш-младший катает Владимира Путина на раритетном автомобиле Волга в Ново-Огарево

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Он - царь

    В ноябре 2001 года Путин cтал первым иностранным лидером, побывавшим не только на ранчо президента США Джорджа Буша-младшего в Техасе, но и присутствовавшим на закрытом брифинге ЦРУ для главы Белого дома. При этом охлаждение в отношениях России и США началась именно при Буше-младшем, который уже в 2006 году заявил: "Путин больше не демократ. Он - царь. Мы его потеряли".

  • Дмитрий Медведев и Барак Обама в любимой бургерной американского президента в Арлингтоне

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Перезагрузка в бургерной

    Краткий период потепления в российско-американских отношениях пришелся на президентство в РФ Дмитрия Медведева. В сентябре 2009 года он совершил визит в США, посетил штаб-квартиру Twitter и завел свой микроблог, получил из рук главы Apple Стива Джобса новейший iPhone и позавтракал с президентом США Бараком Обамой в бургерной. А 8 апреля 2010 года в Праге Медведев и Обама подписали Договор СНВ-3.

  • Трапм и Путин

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Повеяло холодом

    Вскоре после возвращения Владимира Путина в Кремль началось новое ухудшение российско-американских отношений: с 2012 года по 2018 официальные визиты президентов двух стран не проводились. Во время двухсторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки в 2018 году не было подписано не только никаких соглашений, но даже и совместного итогового заявления.

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 07:57

Переговоры в Женеве между РФ и США: почему никто не ждет прорыва? (10.01.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

"Разговор по существу": западные эксперты о встрече Путина и Байдена (17.06.2021)  

США готовят новые санкции против РФ - встреча в Женеве ничего не изменила? (21.06.2021)  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Дочь и зять Назарбаева потеряли сотни миллионов из-за протестов  

У побережья Кипра произошло сильное землетрясение  

США отвергли требования РФ о нерасширении НАТО  