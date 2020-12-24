Cуд в США не стал снимать с Дерипаски санкции Минфина

Cуд округа Колумбия в воскресенье, 13 июня, отказался удовлетворить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски с требованием отменить введенные в его отношении санкции министерства финансов США. Адвокаты предпринимателя утверждали, что их подзащитный был "произвольно" внесен в санкционный перечень, а его права на надлежащее разбирательство были нарушены, однако суд не согласился с этими доводами.

Вашингтон 6 апреля 2018 года ввел ограничительные меры против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад", в том числе Олега Дерипаски, а также в отношении 14 российских компаний. Меры подразумевают запрет на операции с попавшими под них физическими и юридическими лицами для американских банков.

Снятие санкций США с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго"

В январе 2019 года Минфин Соединенных Штатов снял санкции в отношении подконтрольных Дерипаске компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго" после того, как бизнесмен существенно снизил свою долю в них.

Сам Дерипаска остался в санкционном списке, а его активы - заблокированными. В марте того же года российский предприниматель подал в суд на американское министерство финансов.

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