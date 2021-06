Cуд в США не стал снимать с Дерипаски санкции Минфина

Суд по иску Дерипаски к трем иностранным изданиям назначен на 25 октября

Миллиардер Дерипаска подал в суд на издания The Times, The Telegraph и The Nation. Он утверждает, что из-за публикаций в этих СМИ ему был нанесен "серьезный ущерб".