"Русал" спасает немецкого банкрота, чтобы снабжать мировой автопром

В экономику Германии придут новые инвестиции из России. Российская компания "Русал" приобретает активы немецкой фирмы Aluminium Rheinfelden GmbH в городе Райнфельдене (земля Баден-Вюртемберг). Новость о состоявшемся 11 февраля подписании соглашения имеет два ключевых аспекта.

Для покупателя, одного из лидеров мировой алюминиевой промышленности, заключенная сделка означает новый шаг в глобальной экспансии: компания "Русал", у которой на ЕС в прошлом году пришлись 45% продаж, за неназванную сумму получает завод в центре Европы, традиционно поставляющий продукцию крупнейшим автомобилестроительным компаниям.

Российский инвестор обещает сохранить рабочие места в Германии

А для немецкой фирмы, открывшей в 1898 году в городе Райнфельдене на берегу Рейна, на границе с Швейцарией, первый в Германии алюминиевый завод, приход крупного частного инвестора из России означает спасение. Ведь в сентябре 2020 года компания из-за надвигавшейся неплатежеспособности прибегла к одной из предусмотренных законодательством ФРГ форм процедуры банкротства.

Тогда пришлось уволить 55 из 256 сотрудников предприятия. Теперь новый владелец обещал сохранить рабочие места, хотя, возможно, и не все.

Гидроэлектростанция и промзона в городе Райнфельдене на Рейне на границе с Швейцарией

"Эта сделка обеспечивает будущее предприятию Aluminium Rheinfelden и его квалифицированному персоналу", - заявил временный управляющий компании Детлеф Шпецовиус (Detlef Specovius) и назвал "Русал" "идеальным партнером и инвестором" для завода. Подписанное соглашение поддержал немецкий профсоюз IG BCE. Его представитель Вольфганг Цинк (Wolfgang Zink) выразил надежду, что будут не только сохранены имеющиеся, но и созданы новые рабочие места.

Такие надежды порождены недвусмысленными высказываниями с российской стороны. "Мы планируем сохранить не только производство и рабочие места, но и инвестировать в более масштабные НИОКР для разработки новых, передовых технологий и продуктов", - заявил генеральный директор "Русала" Евгений Никитин.

Aluminium Rheinfelden станет центром инноваций для предприятий "Русала"

В пресс-релизе компании указывается на намерение "максимально использовать научно-технический потенциал предприятия для внедрения инновационных решений в промышленное производство низкоуглеродных алюминиевых изделий на всех предприятиях "Русала". Таким образом, российская компания собирается превратить приобретенный немецкий завод, владеющий более 70 патентами в области алюминиевых сплавов и углеродных материалов, во внутрикорпоративный центр инноваций для разработки и апробирования новых экологичных технологий, снижающих углеродный след.

Кандалакшский алюминиевый завод в Мурманской области - одно из предприятий "Русала" в России

Однако сначала придется вложиться в санацию и модернизацию приобретенного предприятия, которое еще раньше стало испытывать финансовые трудности, а в результате пандемии коронавируса, вызвавшей, в частности, значительное сокращение автомобильного производства, оказалось на грани банкротства.

Определенной проблемой для "Русала" может стать дороговизна электроэнергии в Германии, а она нужна на алюминиевом производстве в больших количествах. С другой стороны, явные преимущества в условиях ужесточения климатических требований в ЕС обеспечивает использование "зеленой", возобновляемой водной энергии Рейна - завод Aluminium Rheinfelden снабжает электричеством вошедшая в строй в 2010 году новая ГЭС, сменившая менее крупную, постройки 1898 года.

С компании Олега Дерипаски сняты санкции США

Сделку еще должны одобрить в ФРГ министерство экономики и энергетики и антимонопольное ведомство, однако причин для принципиальных возражений, судя по всему, нет. Проблема санкций США против "Русала"снята в 2019 году после того, как российский предприниматель Олег Дерипаска снизил свою долю в контролирующем эту компанию холдинге En+ Group.

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