 Экс-шеф Siemens Джо Кезер: Сейчас не время говорить о бизнесе | Экономические новости из Германии | DW | 21.02.2022

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Экономика

Экс-шеф Siemens Джо Кезер: Сейчас не время говорить о бизнесе

Бывший глава концерна Siemens Джо Кезер считает неуместной беседу представителей бизнеса ФРГ с президентом России Владимиром Путиеным в тот момент, когда над Европой нависла угроза новой войны.

Владимир Путин и Джо Кезер во время встречи в 2014 году

Владимир Путин и Джо Кезер во время встречи в 2014 году

"Сейчас не время для разговоров на экономические темы", - так бывший председатель правления концерна Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) прокомментировал сообщения о намеченной на начало марта виртуальной встрече немецких топ-менеджеров с российским президентом Владимиром Путиным. В интервью DW во время проходившей с 18 до 20 февраля Мюнхенской конференции по безопасности Кезер заявил, что  в настоящий момент бизнес - "это совершенно второстепенное дело. Ведь мир, затаив дыхание, следит за тем, разразится ли снова война в Европе".

Немецкий бизнес встревожен развитием событий

Кезер был руководителем Siemens с 2013 до 2021 годы и в этом качестве принимал участие в переговорах представителей крупного немецкого бизнеса с Владимиром Путиным. В настоящее время Джо Кезер возглавляет наблюдательные советы Siemens energy и Daimler Truck Holding AG.

Рабочий идет мимо труб с надписью Северный поток - 2

"Северный поток - 2" может оказаться под санкциями в случае вторжения России в Украину

По словам топ-менеджера, немецкий бизнес сильно встревожен развитием событий, нависшей над Европой угрозой новой войны. "Есть фирмы, которые инвестировали много средств в "Северный поток - 2" и, разумеется, не хотят понести крупные убытки. Но сейчас не время говорить о деньгах, о сделках", - заявил Кезер, имея в виду возможные санкции против этого газопровода в случае вторжения России в Украину.

Ежегодные встречи представителей крупного бизнеса ФРГ с российским президентом организует Восточный комитет немецкой экономики. В 2021 году традиционная поездка в Москву не состоялась из-за пандемии коронавируса, в этом году встречу планируют провести в видео-формате.

"Я всегда приветствовал поддержание диалога, и меня критиковали за то, что я выступал за диалог и в трудное время, в период действия санкций, - сказал Джо Кезер в интервью DW. - Но сейчас не время для разговоров на экономические темы".

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    Автор: Андрей Гурков


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