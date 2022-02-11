 Вице-канцлер ФРГ предупредил о влиянии конфликта с РФ на запуск СП-2 | Новости из Германии о Германии | DW | 11.02.2022

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Германия

Вице-канцлер ФРГ предупредил о влиянии конфликта с РФ на запуск СП-2

Сертификация "Северного потока - 2" осуществляется в соответствии с законодательством ЕС, но на ее процесс влияет и геополитическая ситуация, заявил во время визита в Польшу Роберт Хабек.

Конечный пункт газопровода Северный поток - 2 в Германии

Конечный пункт газопровода "Северный поток - 2" в Германии

Конфликт России с Украиной повлияет на процесс сертификации достроенного и до сих пор не запущенного газопровода "Северный поток - 2" (СП-2"), предупредил федеральный министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck), который одновременно занимает должность вице-канцлера ФРГ. Сертификация будет осуществляться строго в соответствии с европейским законодательством, подчеркнул Хабек во время визита в Варшаву в пятницу, 11 февраля. "С другой стороны, геополитическая оценка всегда имеет влияние на допуск Nord Stream 2", - пояснил заместитель главы германского правительства.

Одновременно выразил уверенность в принятии жестких экономических санкций против России, если Россия пойдет на эскалацию конфликта с Украиной. "Здесь мы говорим о войне в Европе", - заявил Роберт Хабек. Поэтому в случае такого развития событий всё остальное, включая политические интересы, уйдет на второй план.

Немецкий политик призвал принять все возможные меры в сфере дипломатии, чтобы ослабить напряженность. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация "внушает крайние опасения".

Конфликт России с Украиной и Западом

На Западе опасаются, что Россия, перебросившая в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих, в любой момент может начать вторжение в соседнюю страну. В Европе и Америке призывают Москву отвести войска от украинской границы и грозят беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ, а также требует предоставления ей "гарантий безопасности".

Январская серия переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ не принесла результатов, как и другие встречи представителей западных стран с российским руководством. 10-20 февраля в Беларуси проходят совместные военные учения с Россией, что вызывает дополнительные опасения. После визита в Москву и Киев президента Франции Эмманюэля Макрона на предстоящей неделе обе столицы посетит канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). 

"Северный поток - 2" еще не запущен

Строительство газопровода СП - 2 было завершено еще в сентябре, в настоящее время заявку на его сертификацию рассматривает Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) в Бонне. В ведомстве предупреждают, что скорый допуск "Северного потока - 2" маловероятен. Против ввода его в эксплуатацию активно выступают Украина и ряд стран Восточной Европы, заявляя, что данный газопровод является инструментом политического влияния России. США считают, что СП-2 усилит зависимость Европы от российского газа.

Нет единого мнения по этому проекту и в самой Германии. Даже некоторые политики правящей в ФРГ коалиции в составе социал-демократов, "зеленых" и либералов крайне скептично относятся к "Северному потоку - 2" и не исключают отказа от него, особенно в случае новой агрессии России против Украины.

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    Автор: Андрей Гурков


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