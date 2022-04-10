Выборы президента Франции, или Второй фронт для Макрона

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Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон и правопопулист Марин Ле Пен вышли во второй тур выборов. Теперь у Макрона будет меньше времени на переговоры с Путиным и Зеленским?
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По предварительным результатам, действующий президент опережает своего основного конкурента на 2-3 процента. Второй тур выборов состоится 24 апреля.
Отрыв Эмманюэля Макрона от других кандидатов в президенты Франции на фоне войны в Украине изрядно сократился. Теперь ему предстоит серьезная борьба за переизбрание.