Выборы президента Франции, или Второй фронт для Макрона

Оружие для Украины: НАТО меняет отношение из-за наступления на Донбасс

Министры иностранных дел государств НАТО признали, что Украине следует срочно предоставить больше оружия на фоне готовящегося наступления РФ на Донбасс. О чем их просил Кулеба и как отреагировал Запад?