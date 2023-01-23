Экспорт зерна и соли. Министр о том, заменит ли РК Украину

Как война РФ против Украины повлияла на сельское хозяйство Казахстана и чего не хватает экспортерам зерна и соли? Интервью DW с министром сельского хозяйства РК Ерболом Карашукеевым.

В Берлине впервые за последние три года проходит международная выставка сельского хозяйства и пищевой промышленности "Зеленая неделя". Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев в интервью DW рассказал о вызовах, с которыми столкнулась отрасль после начала военных действий в Украине.

DW: Как события в Украине повлияли на сельское хозяйство Казахстана?

Ербол Карашукеев: Конечно, эти события наложили отпечаток на логистические цепочки. Они были нарушены. Большая часть нашей продукции проходила через Россию, в порты. И экспортировалась в страны Европы. Мы были вынуждены переориентироваться и искать новые маршруты логистики. Но скоординированная работа правительства с экспортерами позволила нам увеличить экспорт.

- И как вы переориентировали логистику?

- Для нас сейчас очень актуален транскаспийский маршрут. С нашими партнерами на Кавказе - например, с Азербайджаном и Грузией, мы прорабатываем переориентацию части грузов, чтобы наша продукция попадала на зарубежные рынки. По результатам года мы увеличили объем экспорта практически на 50 процентов! Рост экспорта составил 47,5 процентов. А если брать зерновые, то за 11 месяцев 2022 года мы поставили на экспорт порядка 5,5 миллионов тонн зерновых.

- Как вы справились с таким ростом спроса? Такой скачок - это же и проблема логистики.

- С одной стороны, это низкие исходные позиции. Мы же выходим из пандемийных годов, и Казахстан теперь доводит свой экспорт до среднегодовых объемов (до пандемии. - Ред.) Казахстан обычно экспортировал от пяти до семи миллионов тонн (зерновых. - Ред.) и от одного до двух с половиной миллионов тонн муки ежегодно.

- А теперь производители муки и зерновых жалуются на дефицит вагонов для перевозки зерна. В чем проблема?

Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев Фото: Dmytro Katkov/DW

- Действительно, тема вагонного парка стала очень актуальна во второй половине 2022 года. Там наложилось несколько факторов. Во-первых, из-за того, что 2021 год был сложным, с точки зрения урожайности и засухи, мы были вынуждены вводить ограничения на экспорт пшеницы. И получилось так, что основной объем экспорта пришелся на осень, к новому урожаю. И если до этого мы равномерно распределяли весь поток экспорта на весь год, то здесь основной объем пришелся на осень, когда открылись рынки, и были отменены квоты и ограничения.

А во-вторых, традиционно у нас в экспорте был задействован очень большой вагонный парк российских собственников. И из-за всех этих геополитических событий, Россия забрала часть вагонного парка на собственные нужды. И у нас возник дефицит вагонов в момент роста экспорта.

Правительство этим сейчас занимается, принято решение о развитии собственного вагонного парка, что позволит нам более гибко подходить к скачкам спроса на перевозки.

И тем не менее - объем экспорта в 2022 год превышает средние объемы трех предыдущих лет. Нам нужно будет время, чтобы инвестировать в собственное производство вагонов.

- То, что происходит сейчас в Украине, может привести к тому, что Казахстан займет место украинских производителей продовольствия на зарубежных рынках?

- Есть ряд особенностей. Среди всех экспортеров пшеницы Казахстан - единственная страна без выхода к морю. И вопрос логистики, вопрос доставки пшеницы на дальние рынки, имеет чисто экономический аспект. Мы не можем экспортировать нашу пшеницу мягких сортов в большинство стран Европы, поскольку по цене мы неконкурентоспособны. Здесь один выход - экспортировать конечную продукцию, это прибыльнее. С учетом качества нашего зерна, это действительно может дать шанс на западных рынках.

Министр сельского хозяйства Казахстана отвечает на вопросы DW Фото: Dmytro Katkov/DW

Для создания перерабатывающих заводов мы рассматриваем в общей сложности 38 инвестиционных проектов на общую сумму 3,6 миллиарда долларов.

Из 32 стран мира, не имеющих выхода к морю, Казахстан занимает второе место по объему прямых иностранных инвестиций в агропромышленный комплекс. И заинтересованность инвесторов растет, в том числе и на фоне событий в Украине.

- А это правда, что недостаток соли в Европе, образовавшийся в Европе из-за остановки компании "Артемсоль" в Соледаре, может быть компенсирован поставщиками из Казахстана?

- Это опять же вопрос логистики, думаю, что казахские производители не смогут покрыть этот дефицит полностью. Хотя наших объемов добычи было бы достаточно, производственные мощности позволяют. Но пока эта соль доедет до рынков Западной Европы, она будет слишком дорогая. Мы традиционно поставляем соль в соседние страны.

Эти геополитические события и изменения транспортных маршрутов дают шанс сельскому хозяйству Казахстана занять новые ниши на рынках, в том числе и за счет повышения производительности труда. И упрочить свою роль как гаранта продовольственной стабильности в Центральной Азии. Мы осознаем всю ответственность, которая на нас ложится и много инвестируем в то, чтобы повысить эффективность сельского хозяйства.

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