Суды в РФ смягчают приговоры за участие в войне с Украиной

Только в четверти приговоров воевавшие в Украине получили такой же вид наказания, как и большинство осужденных по тем же статьям, подсчитали "Важные истории".

Российские военные суды зачастую назначают участникам боевых действий в Украине более мягкие наказания, чем обычно. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщают российские издания "Верстка" и "Важные истории" .

Журналисты искали на сайтах гарнизонных судов приговоры с упоминанием "специальной военной операции" - так российские власти называют вторжение в Украину. "Мы не можем утверждать, что на смягчение наказания повлияло только участие в войне, так как в делах содержатся и другие смягчающие обстоятельства. Мы сравнили виды и степень наказаний, которые получили участники войны, с теми, которые суд назначил большинству осужденных по тем же статьям в 2021 году", - уточняют "Важные истории".

Авторы расследования констатируют, что лишь в четверти случаев воевавшие в Украине получили такое же наказание, как и большинство осужденных по тем же статьям.

Как учитываются "факты о личности подсудимого"

Суды посчитали смягчающим обстоятельством участие в войне более чем в 60 приговорах из найденных 80. Еще девять человек получили снисхождение, выразив желание поехать на фронт или перечислив деньги в пользу армии РФ. Само по себе это не нарушает законодательство, уверена юрист правозащитной организации "Русь Сидящая" Алена Савельева.

"Перечень смягчающих обстоятельств является открытым, то есть суд может "по своему внутреннему убеждению" учитывать или не учитывать те или иные факты о личности подсудимого. Суды часто учитывают, например, участие в благотворительной деятельности, а тут целая "спасательная" операция, по мнению государства. Другой вопрос: будут ли им назначать наказание значительно мягче, чем другим обвиняемым? Это противоречит основным принципам Уголовного кодекса: справедливости и равенства всех перед законом", - комментирует юрист результаты расследования.

"Важные истории" обращают внимание, что вернувшиеся из зоны боевых действий часто совершают преступления после употребления алгоколя.

Такая практика может способствовать росту преступности

Алена Савельева отмечает, что многие участники войны после возвращения домой испытывают посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и сталкиваются с другими психологическими травмами. Это может вызвать рост уровня преступности в обществе. "И вот у нас уже складывается такая "замечательная" судебная практика для них. Удобно", - иронизирует Савельева.

В одном из проанализированных "Важными историями" приговоре наказание смягчили Руслану Кудинову из Белгородской области. Хоть он и не является военнослужащим, суд учел, что мужчина проживает в регионе, граничащем с Украиной.

Война может быть и отягчающим обстоятельством

"Для тех, кто не захотел участвовать в войне, "спецоперация" как обстоятельство в суде работает в обратную сторону", - подчеркивают журналисты. Они приводят в пример дела об уклонении от военной службы и за самовольное оставление части, а также о нарушении правил обращения с оружием, краже, грабеже и вымогательстве. При этом, если человек не отказывался участвовать в военных действиях, он мог рассчитывать на гораздо более мягкий приговор за уход в "самоволку" - условный срок вместо реального, штраф или временное ограничение по службе.

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