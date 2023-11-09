"Агентство": Путин помиловал 17 осужденных за убийство

Не менее 17 осужденных за громкие убийства были помилованы Путиным за участие в войне против Украины. Некоторые, вернувшись в Россию, успели совершить новые преступления, говорится в материале "Агентства".

Президент России Владимир Путин помиловал в 2022 и 2023 годах не менее 17 человек, осужденных за убийство. Все помилованные участвовали в войне против Украины, а потом вернулись на свободу, причем некоторые после возвращения вновь совершили преступления, говорится в материале "Агентства" , опубликованном в четверг, 9 ноября.

Одним из самых резонансных стало освобождение жителя Кемерово Владислава Канюса, который жестоко убил свою бывшую девушку Веру Пехтелеву, нанеся ей более ста травм. Во время расправы соседи слышали женские крики и несколько раз звонили в полицию, но полицейские так и не приехали. Они получили условные сроки за халатность, а убийца, получивший 17 лет колонии, отправился на войну в Украине и вернулся в Россию свободным человеком.

Среди других осужденных за убийство и помилованных Путиным - житель Пермского края Артем Бучин, который изнасиловал и убил 23-летнюю Татьяну Рекутину; житель Архангельской области Вячеслав Самойлов, убивший свою 33-летнюю сожительницу Ольгу Шлямину и расчленивший ее тело ножовкой; житель Пермского края Дмитрий Зеленский - он задушил свою 27-летнюю девушку Татьяну Мелехину и пропустил ее тело через мясорубку; Владислав Коробейников из Обнинска, который вместе с братом забил до смерти 19-летнюю Марию Нечетную. Девушку ударили по голове битой около 60 раз.

Некоторые после возвращения с войны вновь совершили преступления, как, например, Иван Россомахин из Кировской области, который должен был отбывать 14-летний срок за убийство и грабеж, если бы не помилование: вернувшись с войны, он зарезал односельчанку, 85-летнюю Юлию Буйских. Всего, по данным "Агентства", вернувшиеся с войны в Украине россияне совершили не менее 20 преступлений, в результате которых погибли более 27 человек.

Журналисты издания отмечают, что в действительности убийц, помилованных за участие в войне, больше. Многие из них погибают на фронте, дела других не вызывали резонанса. К тому же, пишет "Агентство", осужденные получают помилование секретными указами Путина.

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