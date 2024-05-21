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"Досье": Белоусов курировал деятельность Пригожина

Павел Мыльников
21 мая 2024 г.

Андрей Белоусов изучал перспективы развития частных военных компаний в России и встречался с основателем ЧВК "Вагнер", пишут расследователи.

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Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов
Андрей БелоусовФото: The Federation Council of The Federal Assembly of The Russian Federation Press Service/AP/picture alliance

Новый министр обороны России Андрей Белоусов, ранее занимавший посты первого вице-премьера РФ и помощника президента Владимира Путина, курировал деятельность основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом расследовательский центр "Досье" пишет во вторник, 21 мая, со ссылкой на собеседника, близкого к руководству Минобороны.

"Их рабочие встречи напоминали семейные посиделки с чаем - неформально проговаривали все вопросы, потом кивали на младших сотрудников, и те уже все оформляли в настоящий доклад" президенту, говорится в материале. "Они с Пригожиным иногда сидели прямо в обнимку - естественно, друг к другу на "ты", - подчеркивает собеседник "Досье".

Кроме того, встречи с Белоусовым и его подчиненными можно обнаружить в личном календаре Пригожина, имеющемся в распоряжении "Досье", отмечают расследователи. Они не уточняют, когда именно прошли встречи и сколько их было. Сам чиновник и его супруга Вероника Никишина не ответили на запросы журналистов.

Минобороны РФ отмечено в анализе ЧВК как куратор "Группы Вагнера"

В 2018 году Белоусов изучил анализ перспектив развития частных военных компаний в РФ, указывают расследователи, ссылаясь на архив почты чиновника, оказавшийся в их распоряжении. По словам журналистов, в документе утверждалось, что значение ЧВК усиливается "на фоне нового витка противостояния России с Америкой и Англией и расширения "серых зон" международных конфликтов". Кроме того, анализ гласил, что ЧВК следует формировать "под полным контролем государства и в соответствии с первостепенными задачами по обеспечению безопасности", пишет "Досье". "Группа Вагнера" была отмечена в документе как компания, курируемая министерством обороны.

Андрей Белоусов был утвержден на посту министра обороны РФ 14 мая, сменив Сергея Шойгу, который возглавлял ведомство с ноября 2012 года. Шойгу указом Путина был назначен на пост секретаря Совета безопасности РФ, а занимавший эту должность Николай Патрушев стал помощником президента.

Мятеж ЧВК "Вагнер" и крушение самолета Пригожина

Основатель "Группы Вагнера" в июне 2023 года поднял мятеж против Минобороны РФ. Боевики ЧВК взяли под контроль объекты в Ростове-на-Дону и Воронеже, заявив о "походе на Москву". Однако позже они вернулись в полевые лагеря. Спустя два месяца Евгений Пригожин, по официальным данным, погиб в результате крушения принадлежавшего ЧВК лайнера бизнес-класса Embraer в Тверской области.

Кремль отрицал свою причастность к авиакатастрофе. Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) в декабре 2023-го писала, что гибель основателя ЧВК "Вагнер" была убийством, организованным по поручению секретаря Совбеза РФ Патрушева. При этом Путин не возражал против устранения Пригожина, указали собеседники WSJ из западных спецслужб.

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