Подсчитаны потери РФ за два года войны в Украине

По подсчетам издания "Важные истории", в ходе войны против Украины погибли уже более 70 тысяч россиян. За второй год войны число погибших российских мужчин увеличилось почти вдвое.

За первые два года войны России против Украины погибли более 71 тысяч российских мужчин, подсчитали "Важные истории" по итогам расследования, результаты которого обнародованы в четверг, 27 июня. Журналисты оценили масштабы российских людских потерь на основе метода избыточной смертности.

В 2023 году на войне России против Украины погибли не менее 45 тысяч россиян - примерно вдвое больше, чем годом ранее, пишет издание со ссылкой на последние данные Росстата. Демографы в беседе с редакцией предположили, что приведенные данные - лишь минимально возможное число погибших на войне.

Особенности статистики Росстата

Это объясняется тем, что смерть могут зафиксировать как в регионе проживания человека, так и в том месте, где он погиб, например, на оккупированных территориях Украины. При этом Росстат не публикует данные о смертности в оккупированных регионах. Пропавшие без вести тоже не попадают в официальную статистику, отмечается в публикации.

Официальных данных о потерях обеих сторон нет

Достоверных данных о потерях, понесенных российской армией за время полномасштабной войны против Украины, нет. Журналисты издания "Медиазона" и Русской службы BBC вместе с волонтерами к апрелю 2024 года установили по открытым источникам имена более 50 тысяч погибших российских военных. Минобороны Великобритании в том же месяце оценило возможные потери России в этой войне в 450 тысяч человек. Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в январе говорил о 315 тысячах погибших военных РФ.

Официальных данных о потерях ВСУ за это время также нет. В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал цифру в 31 тысячу убитых украинских солдат.