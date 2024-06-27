  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Подсчитаны потери РФ за два года войны в Украине

Сергей Ромашенко
27 июня 2024 г.

По подсчетам издания "Важные истории", в ходе войны против Украины погибли уже более 70 тысяч россиян. За второй год войны число погибших российских мужчин увеличилось почти вдвое.

https://p.dw.com/p/4hbkE
Кладбище наемников ЧВК "Вагнер" в Краснодарском крае
Кладбище наемников ЧВК "Вагнер" в Краснодарском краеФото: REUTERS

За первые два года войны России против Украины погибли более 71 тысяч российских мужчин, подсчитали "Важные истории" по итогам расследования, результаты которого обнародованы в четверг, 27 июня. Журналисты оценили масштабы российских людских потерь на основе метода избыточной смертности.

В 2023 году на войне России против Украины погибли не менее 45 тысяч россиян - примерно вдвое больше, чем годом ранее, пишет издание со ссылкой на последние данные Росстата. Демографы в беседе с редакцией предположили, что приведенные данные - лишь минимально возможное число погибших на войне.

Особенности статистики Росстата

Это объясняется тем, что смерть могут зафиксировать как в регионе проживания человека, так и в том месте, где он погиб, например, на оккупированных территориях Украины. При этом Росстат не публикует данные о смертности в оккупированных регионах. Пропавшие без вести тоже не попадают в официальную статистику, отмечается в публикации.

Официальных данных о потерях обеих сторон нет

Достоверных данных о потерях, понесенных российской армией за время полномасштабной войны против Украины, нет. Журналисты издания "Медиазона" и Русской службы BBC вместе с волонтерами к апрелю 2024 года установили по открытым источникам имена более 50 тысяч погибших российских военных. Минобороны Великобритании в том же месяце оценило возможные потери России в этой войне в 450 тысяч человек. Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в январе говорил о 315 тысячах погибших военных РФ.

Официальных данных о потерях ВСУ за это время также нет. В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал цифру в 31 тысячу убитых украинских солдат.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Баллистический ракетный комплекс ATACMS

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

С начала войны России с Украиной западные страны уже оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. Некоторые виды вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.16 фото
external

22-й день войны: жесткая блокада Мариуполя, сколько российских солдат погибли в Украине (17.03.2022)

22-й день войны: жесткая блокада Мариуполя, сколько российских солдат погибли в Украине (17.03.2022)

По мнению украинских властей, Мариуполь остается одной из главных целей для российской армии. Накануне бомба разрушила здание городского драмтеатра, но бомбоубежище уцелело. Украину покинули уже три миллиона беженцев. По подсчетам американской разведки, которую цитирует The New York Times, в войне могли уже погибнуть 7000 российских военнослужащих.
Конфликты17 марта 2022 г.05:22 мин.
Похороны российского солдата, убитого на войне в Украине (фото из архива)

СМИ подтвердили гибель в Украине более 42 тысяч российских военных

СМИ подтвердили гибель в Украине более 42 тысяч российских военных

В ходе вторжения в Украину погибли по меньшей мере 42 284 солдата из РФ, подсчитали журналисты по открытым источникам.
Конфликты19 января 2024 г.
Показать еще