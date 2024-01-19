СМИ подтвердили гибель в Украине более 42 тысяч военных РФ

В ходе вторжения в Украину погибли по меньшей мере 42 284 солдата из РФ, подсчитали журналисты по открытым источникам.

Издание "Медиазона" совместно с Русской службой BBC и командой волонтеров по состоянию на пятницу, 19 января, установили личности более 42 тысяч российских солдат, погибших в Украине.

В ходе российского вторжения погибли по меньшей мере 42 284 военнослужащих из РФ, подсчитали журналисты по открытым данным. За последние три недели в список добавились более 1600 человек, что примерно соответствует среднему за последнее время показателю в 1100 человек каждые две недели, отмечает "Медиазона".

На этой неделе стали известны имена четырех моряков, которые погибли при украинской атаке на большой десантный корабль "Новочеркасск" в Крыму 26 декабря 2023 года. Как минимум один из погибших был солдатом срочной службы. Всего журналисты установили личности больше 50 погибших в результате вторжения срочников. Кроме того, в списке погибших насчитывается больше трех тысяч офицеров российской армии, 349 из которых - в звании от подполковника и выше.

Россия и Украина скрывают свои потери

Минобороны РФ не публикует официальные данные о потерях в Украине. Последний раз российские власти называли общее число погибших в сентябре 2022 года - 5937 человек. В середине декабря 2023 года разведка США опубликовала свои данные, согласно которым потери РФ в войне составляют 315 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

Украина тоже не раскрывает свои потери. Американская разведка оценивала их в августе 2023 года в 70 тысяч убитыми и 120 тысяч ранеными. Для подсчета потерь журналисты мониторят посты в соцсетях, сообщения в региональных СМИ и публикации на сайтах органов государственной власти.

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