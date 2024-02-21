Удар ВСУ по полигону под Волновахой: погибли десятки россиян

От удара двумя ракетами HIMARS по полигону близ села Трудовское Донецкой области погибли не менее 60 солдат из Забайкалья, пишут Русская служба Би-би-си, украинский журналист Денис Казанский и военный "ДНР" Егор Гузенко.

Согласно сообщениям украинского журналиста Дениса Казанского , корреспондента Русской службы Би-би-си Ильи Барабанова и военного "ДНР" Егора Гузенко, Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удал по полигону близ села Трудовское Волновахского района Донецкой области. В результате погибли десятки бойцов 36-й гвардейской мотострелковой бригады (в/ч 06705) из Забайкалья, сообщает в ночь на среду, 21 февраля, Русская служба Би-би-си .

Удар был нанесен двумя ракетами HIMARS

Удар был нанесен в середине дня 20 февраля двумя ракетами из РСЗО HIMARS в то время как на полигоне на построении находились российские военнослужащие трех рот мотострелковой бригады (200-300 человек), которые ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева. Русская служба Би-би-си указывает, что в ее распоряжении имеются более 10 фотографий и видеозаписей, на которых видны десятки погибших. По данным издания, жертв было не менее 60.

Источники Гузенко утверждают, что погибли 65 человек, источники Барабанова - что не менее 60. Опубликованы несколько видео с места событий, на одном из них боец армии РФ говорит, что во время "прилета" военные ждали прибытия Моисеева. Гузенко тоже заявляет, что солдаты ожидали прибытия генерала.

Власти Забайкальского края заявили, что проверяют информацию о гибели военнослужащих региона в "ДНР". "Губернатор края держит связь с Минобороны для установления достоверности распространяемой украинскими интернет-ресурсами информации", - сообщается в Telegram-канале правительства Забайкалья.

Власти Украины пока не делали заявлений в этой связи.

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