Журналисты подтвердили гибель 50 тысяч военных РФ в Украине

По меньшей мере 43% погибших не были связаны с армией на момент начала войны в Украине, но их реальное число может достигать 70%, отмечает BBC.

Журналисты Русской службы BBC и издания "Медиазона" при содействии команды волонтеров установили на основе открытых источников имена 50 016 российских военных, погибших после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Об этом сообщает Русская служба BBC в пятницу, 5 апреля.

По данным издания, около 18% подтвержденных потерь составляют заключенные, 13% - отправившиеся на фронт добровольцы, 12% - мобилизованные. Среди погибших также - по меньшей мере 3354 офицера, в том числе 1016 элитных специалистов командного звена. Таким образом, указывает BBC, по меньшей мере 43% погибших не были связаны с армией на момент начала войны России в Украине, но их реальное число может доходить до 70%.

Согласно данным из диаграммы, представленной BBC, число погибших российских военных резко возросло после объявления мобилизации осенью 2022 года - с чуть более 1000 погибших в сентябре того года до примерно 3000 погибших в январе 2023 года.

С осени 2023 года, на фоне наступления российских войск в Донецкой области, подтвержденные потери армии РФ составляют 550-600 человек в неделю, отмечают журналисты. Кроме того, согласно BBC, темпы прироста потерь в период с октября до 2023 года до апреля 2024 года продолжают в полтора-два раза превышать средние показатели первых 12 месяцев вторжения в Украину.

В ЦРУ оценивают потери РФ в 315 тысяч человек

Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в своей колонке для американского издания Foreign Affairs 30 января оценил общие потери российской армии в 315 тысяч человек, включая раненых военнослужащих.

"Медиазона" и BBC согласились с этой оценкой: "За полтора года наблюдений мы поняли, что по открытым источникам можно выявить около половины от всех смертей военных. Этот показатель очень сильно зависит от региона, возраста и социального положения, поэтому мы не используем его в расчетах постоянно. Но он подходит для очень грубой и приблизительной оценки: 43 тысячи найденных в соцсетях некрологов дают нам приблизительно 80-90 тысяч реальных смертей. Тогда выходит, что оставшиеся 230 тысяч - это раненые, что тоже выглядит более чем реалистично с учетом такого числа погибших", - отметили журналисты.

Слухи о новой мобилизации в РФ и наступлении на Харьков

Издание "Верстка" 22 марта сообщило со ссылкой на источники во властных структурах России, что в ближайшее время на войну с Украиной планируется отправить еще 300 тысяч человек. По словам собеседников издания, для этого хотят привлечь резервистов и граждан, находящихся в запасе, а срочников, у которых заканчивается срок службы будут "уламывать всеми способами" на подписание контракта. Источники издания называют все эти действия "мобилизацией 2.0". "Верстка" также обращает внимание на то, что в Москве оборонные предприятия и бюджетные организации уже начали активно оформлять бронь для своих сотрудников.

По данным СМИ, вновь набранные в армию РФ военнослужащие могут быть использованы для наступления на Харьков. Собеседники "Медузы" среди представителей российской власти сошлись во мнении, что это "вполне вероятный сценарий". Президент РФ Владимир Путин заявлял, что необходимо создать "санитарную зону" вокруг Белгородской области, которая граничит с Харьковской и подвергается обстрелам ВСУ. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский предостерег Россию от наступления на Харьков, пообещав, что тогда этот город станет для РФ "роковым".

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