В Украину вернули тела 563 военнослужащих

В Киеве заявили о возвращении 320 тел погибших военных с Донецкого направления и 89 - с Бахмутского. Останки еще 154 убитых солдат переданы с территории РФ. По данным РБК, в РФ вернулись тела 37 россиян.

Власти Украины сообщили о возвращении тел 563 украинских военнослужащих. Среди прочего удалось вернуть 320 погибших на Донецком направлении, заявил в пятницу, 8 ноября, Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными в Telegram .

Еще 89 тел погибших солдат вернулось с Бахмутского направления, 154 - из моргов на территории РФ, отмечается в заявлении. Операция проведена при взаимодействии с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, офисом уполномоченного Верховной рады по правам человека, секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВСУ и другими структурами оборонного сектора Украины, а также Международным комитетом Красного Креста. После передачи тел и останков будет проведена их идентификация, указывается далее.

РБК: России вернули тела 37 солдат

Между тем, как пишет РБК со ссылкой на депутата Госдум Шамсаила Саралиева, Россия вернула 37 тел своих погибших военных. Официально об этом не сообщалось.

Как отмечает AFP, это одна из крупнейших акций по возвращению останков украинских солдат с начала войны. Обмен пленными и телами убитых военнослужащих является одним из последних направлений, по которым ведется сотрудничество российских и украинских властей. Только в текущем году Украине вернули более 2100 тел военнослужащих, пишет dpa со ссылкой на официальные данные.