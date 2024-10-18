Украина и Россия обменялись телами погибших военных

Украина передала России 89 тел ее солдат и вернула более 500 своих погибших бойцов, большинство из которых отдали свои жизни в Донецкой области. После идентификации останки тел будут переданы семьям для захоронения.

В ходе очередного обмена с Россией Украина вернула тела 501 погибшего защитника, сообщил в Telegram украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Штаб уточнил, что речь идет о телах украинских бойцов, погибших на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском, Угледарском, Запорожском и Луганском направлениях. Удалось также вернуть одно тело из морга на территории РФ, говорится в сообщении. Наибольшее число защитников Украины отдали жизни на Авдеевском направлении Донецкой области - 382.

"После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения", - говорится в сообщении координационного штаба, уточняя, что перед тем Вооруженные Силы Украины перевезут тела и останки в профильные государственные учреждения.

В свою очередь, Россия в рамках обмена получила 89 тел убитых в ходе войны в Украине солдат ВС РФ, сообщил депутат российской Госдумы, представитель парламентской координационной группы Шамсаил Саралиев.

Предыдущий обмен телами погибших военнослужащих состоялся 2 августа. Тогда Украине передали 250 погибших военнослужащих, России вернули 38 тел. Россия и Украина с начала агрессивной российской войны регулярно обмениваются телами погибших военных. Посредником в обменах выступает Международный комитет Красного Креста (МККК).