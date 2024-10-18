  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Украина и Россия обменялись телами погибших военных

Роман Сулима
18 октября 2024 г.

Украина передала России 89 тел ее солдат и вернула более 500 своих погибших бойцов, большинство из которых отдали свои жизни в Донецкой области. После идентификации останки тел будут переданы семьям для захоронения.

https://p.dw.com/p/4ly8H
Кладбище с массовым захоронением погибших украинских бойцов в Виннице
Кладбище в Виннице (фото из архива)Фото: Thibault Camus/AP/picture alliance

В ходе очередного обмена с Россией Украина вернула тела 501 погибшего защитника, сообщил в Telegram украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Штаб уточнил, что речь идет о телах украинских бойцов, погибших на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском, Угледарском, Запорожском и Луганском направлениях. Удалось также вернуть одно тело из морга на территории РФ, говорится в сообщении. Наибольшее число защитников Украины отдали жизни на Авдеевском направлении Донецкой области - 382.

"После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения", - говорится в сообщении координационного штаба, уточняя, что перед тем Вооруженные Силы Украины перевезут тела и останки в профильные государственные учреждения.

В свою очередь, Россия в рамках обмена получила 89 тел убитых в ходе войны в Украине солдат ВС РФ, сообщил депутат российской Госдумы, представитель парламентской координационной группы Шамсаил Саралиев.

 

Предыдущий обмен телами погибших военнослужащих состоялся 2 августа. Тогда Украине передали 250 погибших военнослужащих, России вернули 38 тел. Россия и Украина с начала агрессивной российской войны регулярно обмениваются телами погибших военных. Посредником в обменах выступает Международный комитет Красного Креста (МККК).

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Угледар

Эксперт: Угледар был важной, но не стратегической точкой

Эксперт: Угледар был важной, но не стратегической точкой

Как может повлиять потеря Украиной Угледара в Донецкой области на ситуацию на других участках фронта и дальнейший ход войны? Интервью DW с австрийским военным экспертом Маркусом Райснером.
Конфликты4 октября 2024 г.
external

ВСУ выдавливают из-под Курска? Пополнят ли армию РФ солдаты КНДР: что ‎говорят в Киеве. DW Новости (15.10.2024)

ВСУ выдавливают из-под Курска? Пополнят ли армию РФ солдаты КНДР: что ‎говорят в Киеве. DW Новости (15.10.2024)

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации ‎договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Документ ‎предусматривает взаимную военную помощь "в случае нападения" на одну из ‎сторон. Между тем ‎украинские издания сообщают, что российские войска начали выдавливать ВСУ с территории Курской области. ‎
15 октября 2024 г.29:56 мин.
Жилой дом в Покровске после ракетного удара российских военных

Последствия российских ракетных ударов по центру Покровска

Последствия российских ракетных ударов по центру Покровска

Ракетные удары, нанесенные военными РФ по центру города Покровска Донецкой области, унесли, по данным властей Украины, жизни 7 человек. Десятки, включая двоих детей, получили ранения. Подробности - в галерее DW.
Конфликты8 августа 2023 г.7 фото