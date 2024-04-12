Украина и Россия обменялись телами более 100 погибших солдат

Украинская сторона получила останки 99 военных, погибших в ходе защиты от российской агрессии, заявил в пятницу, 12 апреля, украинский Координационный штаб по работе с военнопленными. "В частности, удалось репатриировать 77 тел защитников, воевавших на Донецком направлении, 20 павших воинов с Запорожского направления и двух с Харьковского", - говорится в сообщении. Штаб выразил благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста.

Россия, в свою очередь, получила тела 23 своих солдат, передает агентство РБК со ссылкой на представителя парламентской координационной группы Госдумы Шамсаила Саралиева.

Обмен телами погибших проходит каждые две недели

О предыдущем обмене Саралиев рассказал 29 марта. Тогда Россия получила тела 29 погибшего, а Украина - 121. 15 марта при обмене говорилось о 61 теле российского военного и 58 телах украинских солдат.

Ранее РИА "Новости" со ссылкой на судебно-медицинского эксперта при бюро Центрального агентства по розыску Карлоса Вильялобоса писало, что подобные обмены при участии Международного комитета Красного Креста регулярно происходят на линии фронта.