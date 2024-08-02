Украина и Россия вновь обменялись телами погибших военных

Украина вернула 250 тел погибших бойцов и передала России 38 тел. После идентификации тела украинских защитников будут переданы семьям для захоронения.

В ходе очередного обмена с Россией Украина вернула тела 250 погибших защитников. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщил в Facebook украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, уточнив, что речь идет о телах украинских бойцов, погибших на Луганском, Бахмутском, Марьинском, Авдеевском, Херсонском и Запорожском направлениях, а также из Мариуполя, Горловки и моргов на территории РФ.

В сообщении указывается, что возвращение тел было осуществлено благодаря взаимодействию штаба с Минреинтеграции, Объединенным центром при СБУ, МВД Украины, ВСУ и другими структурами сектора безопасности и обороны.

"Тела наших защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения", - сообщили в координационном штабе.

Депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что российская сторона в рамках обмена забрала 38 тел убитых в ходе войны в Украине солдат ВС РФ.

Предыдущий обмен телами погибших военнослужащих состоялся 14 июня. Тогда Украине передали 254 погибших военнослужащих, России вернули 32 тела.