Украина сообщает о боях защитников Мариуполя с армией РФ на "Азовстали"

Российские войска проникли на территорию комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил в среду, 4 мая, глава делегации Украины на переговорах с Россией, народный депутат и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия "Радио Свобода". По его словам, связь с защитниками восстановлена. Ранее в среду сообщалось, что украинские власти потеряли связь с защитниками Мариуполя.

В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что российские военные нашли предателя из числа бывших работников завода, который показал им тайные подземные ходы под территорией предприятия, и теперь они штурмуют эти туннели. В сводке украинского Генштаба по состоянию на 18.00 говорилось, что российские войска осуществляют попытки уничтожения украинских подразделений в районе "Азовстали".

Ситуация на "Азовстали" крайне сложная, но защитники продолжают держать оборону, заявил командир полка "Азов" Денис Прокопенко в видеообращении, опубликованном вечером в среду в Telegram-канале "Азов - Мариуполь". По его словам, российские войска прорвались на территорию завода еще 3 мая, с тех пор продолжаются тяжелые кровопролитные бои.

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