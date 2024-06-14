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Москва и Киев провели новый обмен телами погибших военных

Роман Сулима
14 июня 2024 г.

Украине передали 254 погибших военнослужащих, России вернули 32 тела.

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Кладбище, на котором похоронены погибшие украинские солдаты
Кладбище, на котором похоронены погибшие украинские солдаты (фото из архива)Фото: Thibault Camus/AP/picture alliance

Россия и Украина в пятницу, 14 июня, совершили новый обмен телами погибших военнослужащих. По данным депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, в Россию вернули тела 32 военных, погибших в ходе войны РФ в Украине. В свою очередь Координационный штаб по обращению с военнопленными Украины сообщил о передаче 254 тел украинских защитников.

"В частности удалось репатриировать тела 221 защитника, воевавших на Донецком направлении, 25 павших воинов на Запорожском направлении, 4 павших защитника с Луганского направления и 4 погибших воина, тела которых переданы из моргов на территории РФ", - говорится в сообщении украинского штаба. После идентификации путем судебно-медицинской экспертизы тела передадут родным погибших для захоронения.

Предыдущий обмен телами погибших военных состоялся 31 мая

В рамках обмена с Украиной 31 мая российская сторона получила 45 тел российских военнослужащих, сообщал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. В свою очередь в украинском штабе по обращению с военнопленными сообщили, что Украине вернули тела 212 погибших.

До того Саралиев сообщал о подобном обмене в апреле. Тогда Москва вернула 23, а Киев - 99 тел погибших военных.

 

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