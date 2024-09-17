  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

За 2,5 года войны убиты и ранены 1 млн служащих ВСУ и ВС РФ

Ольга Лебедева
17 сентября 2024 г.

По данным WSJ, в ходе войны РФ против Украины убиты 80 тысяч украинских военных и 200 тысяч россиян. Число раненых издание оценило в 400 тысяч с обеих сторон.

https://p.dw.com/p/4kiJy
Военное кладбище в Борисполе
Военное кладбище в БорисполеФото: Friedemann Kohler/dpa/picture alliance

По подсчетам американской газеты The Wall Street Journal, число убитых и раненых украинцев и россиян, участвующих в начавшейся два с половиной года назад полномасштабной войне, достигло примерно 1 миллиона. В ходе военных действий были убиты 80 тысяч украинских военнослужащих и 200 тысяч - российских, пишет издание во вторник, 17 сентября, опираясь на украинские источники и информацию западных разведслужб.

В Украине и России ранено по 400 тысяч военнослужащих

Число раненых военнослужащих как в Украине, так и в России примерно равно и составляет около 400 тысяч с каждой стороны, подсчитали журналисты. Определить точное число погибших и раненых с обеих сторон представляется очень сложным, поскольку как Россия, так и Украина отказываются публиковать официальные оценки собственных потерь, а также приводят данные, вызывающие недоверие, отмечает газета.

Между тем столь высокие потери в обеих странах обернутся серьезными проблемами не только сейчас, но и в будущем - они создают проблемы на поле боя и усиливают демографические опасения, пишет WSJ. При этом для Украины, население которой в разы меньше, такие потери приводят к гораздо большему ущербу, чем в РФ, констатируют журналисты.

В то время как власти Украины и России не приводят официальных данных о потерях, журналисты ведут поименные списки погибших на основе открытых данных. По данным "Медиазоны" и "Русской службы Би-би-си", на войне погибли более 69 тысяч россиян. В этот список включены не все убитые российские военнослужащие, а только те, о смерти которых сообщалось публично.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Трамвай в Харькове, июнь, 2024 года

Харьков. Улицы прифронтового города

Харьков. Улицы прифронтового города

С первых дней масштабного вторжения России в Украину Харьков подвергается обстрелам. Вот каким увидел город в июне 2024 года корреспондент DW (фотогалерея).
Конфликты1 июля 2024 г.10 фото
external

С младенцами на руках: истории вдов погибших военных ВСУ

С младенцами на руках: истории вдов погибших военных ВСУ

Как справиться с потерей любимого и близкого человека на войне, когда на руках младенец? Где искать поддержку, как воспитывать детей и найти силы жить дальше? Репортаж DW о жизни украинок, мужья которых погибли на фронте, защищая страну в рядах ВСУ.
Общество20 марта 2024 г.03:17 мин.
Митинг в Улан-Удэ в годовщину аннексии Крыма Россией, 18 марта 2018 года

Как война против Украины изменила Бурятию

Как война против Украины изменила Бурятию

Сообщение о возможном визите президента Путина в Бурятию вновь напомнило о том, как изменился этот российский регион после начала войны против Украины.
Политика13 марта 2023 г.
Показать еще