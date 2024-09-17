За 2,5 года войны убиты и ранены 1 млн служащих ВСУ и ВС РФ

По данным WSJ, в ходе войны РФ против Украины убиты 80 тысяч украинских военных и 200 тысяч россиян. Число раненых издание оценило в 400 тысяч с обеих сторон.

По подсчетам американской газеты The Wall Street Journal, число убитых и раненых украинцев и россиян, участвующих в начавшейся два с половиной года назад полномасштабной войне, достигло примерно 1 миллиона. В ходе военных действий были убиты 80 тысяч украинских военнослужащих и 200 тысяч - российских, пишет издание во вторник, 17 сентября, опираясь на украинские источники и информацию западных разведслужб.

В Украине и России ранено по 400 тысяч военнослужащих

Число раненых военнослужащих как в Украине, так и в России примерно равно и составляет около 400 тысяч с каждой стороны, подсчитали журналисты. Определить точное число погибших и раненых с обеих сторон представляется очень сложным, поскольку как Россия, так и Украина отказываются публиковать официальные оценки собственных потерь, а также приводят данные, вызывающие недоверие, отмечает газета.

Между тем столь высокие потери в обеих странах обернутся серьезными проблемами не только сейчас, но и в будущем - они создают проблемы на поле боя и усиливают демографические опасения, пишет WSJ. При этом для Украины, население которой в разы меньше, такие потери приводят к гораздо большему ущербу, чем в РФ, констатируют журналисты.

В то время как власти Украины и России не приводят официальных данных о потерях, журналисты ведут поименные списки погибших на основе открытых данных. По данным "Медиазоны" и "Русской службы Би-би-си", на войне погибли более 69 тысяч россиян. В этот список включены не все убитые российские военнослужащие, а только те, о смерти которых сообщалось публично.